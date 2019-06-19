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В России сочли "голословными" обвинения в катастрофе МН17

Прокуратура Нидерландов объявила подозрения в убийстве трем россиянам и одному украинцу.

В России сочли "голословными" обвинения в катастрофе МН17
Здание МИД России в Москве
Фото: EPA/UPG

Министерство иностранных дел России считает заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности российских военных к уничтожению пассажирского самолета рейса MH17 на Донбассе голословными обвинениями.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Российский МИД считает, что заявления следственной группы "направлены на дискредитацию РФ в глазах международной общественности".

В ведомстве подчеркнули, что "не было продемонстрировано ни одного конкретного доказательства для подкрепления подобных неправомерных заявлений".

В российском МИД отвергли обвинения JIT, что РФ отказывается полноценно сотрудничать, и заявили, что "данные, предоставляемые следствию российской стороной, по прежнему упорно игнорируются".

РФ также обвинила международное следствие в том, что к расследованию допустили Украину, "предоставив ей возможность подделывать доказательства, а также свести на нет ответственность за незакрытие своего воздушного пространства".

Напомним, 19 июня прокуратура Нидерландов объявила подозрения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к крушению пассажирского самолета в июле 2014 года на Донбассе. Россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко объявлены в международный розыск.

Международная следственная группа указала на возможную причастность Аксенова и Суркова к крушению MH17. JIT обнародовала записи телефонных разговоров, которые указывают на возможную причастность главы оккупационной власти Крыма Сергея Аксенова и помощника Путина Владислава Суркова к поставке на Донбасс установки "Бук", из которой был сбит рейс MH17.

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