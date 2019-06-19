Парубий передал на подпись Зеленскому закон о господдержке и финансировании "Пласта"

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон "О государственном признании и поддержке Пласта - Национальной скаутской организации Украины". Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter.

Парубий назвал закон историческим для молодежного скаутского движения.

"Горжусь, что был причастен к возрождению Пласта в Украине. Передал закон на подпись Президенту", - написал Парубий.

Підписав Закон України "Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України" #10184 Це історичний закон для українського скаутського руху. Пишаюся, що був причетний до відродження Пласту @plast в Україні. Передав Закон на підпис Президенту. pic.twitter.com/cnG4UY56s3 — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 19 червня 2019 р.

Закон, принятый парламентом 30 мая, признает "Пласт" одним из основных направлений во внешкольном образовании. Движение может пользоваться на льготных условиях в рамках законодательства государственными и коммунальными учреждениями культуры и внешкольными учебными учреждениями культуры.