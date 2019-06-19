Bellingcat идентифицировал ключевых членов "ДНР", причастных к крушению MH17

Расследователи Bellingcat на основании ранее обнародованных прослушек СБУ идентифицировали ключевых членов террористической организации "ДНР", которые могут быть причастны к крушению рейса MH17 Malaysia Airlines в 2014 году над Украиной.

Об этом говорится в опубликованном 19 июня докладе организации.

Во главе списка находится бывший полковник ФСБ РФ Игорь Гиркин (Стрелков). Большинство сепаратистов, имеющих отношение к сбитию MH17, были его подчиненными, поэтому, вероятно, он был полностью осведомлен о поставке "Бука" из России.

Далее идет глава "ГРУ ДНР", подчинявшийся Гиркину, по имени Сергей Дубинский (Хмурый). Именно Дубинский запросил поставку боеготовой установки "Бук", чтобы защитить его силы на фронте к югу от Снежного. 17 июля 2014 года он лично координировал транспортировку прибывшей установки до места пуска. Он также причастен к эвакуации "Бука" назад в Россию после сбития MH17.

Олег Пулатов (Гюрза, Халиф) - бывший подполковник Вооруженных сил России, подчиненный Дубинского. Он, вероятно, был причастен к охране установки "Бук" на месте пуска к югу от Снежного.

Леонид Харченко (Крот) - командир "разведывательного батальона Крота" во "2-м отделе ГРУ ДНР". Он также причастен к охране установки "Бук" в районе места пуска к югу от Снежного. Возможно, он также координировал транспортировку "Бука" из Донецка к месту пуска и последующую эвакуацию "Бука" с места пуска обратно в Россию.

Эдуард Гилазов (Рязань) - командир 1-й разведывательной роты "разведывательного батальона Крота", подчиненный Харченко. Гилазов был идентифицирован как командир сепаратистов, который после сбития привез члена экипажа "Бука", отбившегося от коллег, к своему командиру Леониду Харченко в Снежном. Возможно, он также принимал участие в охране "Бука" рядом с местом пуска к югу от Снежного.

Олег Шарпов (Змей) был идентифицирован в перехваченном телефонном разговоре с Леонидом "Кротом" Харченко. В нем Шарпов спрашивает Харченко, как добраться до места к югу от Снежного, откуда "Бук" запустил ракету, сбившую MH17. Поскольку этот разговор имел место за два часа до сбития, крайне вероятно, что Шарпов присутствовал на месте пуска.

Игорь Безлер (Бес) присутствует на перехвате телефонного разговора с его подчиненным Стельмахом, который информирует его, что к Безлеру летит "птичка". Безлер дает своему подчиненному указание передать это сообщение "наверх", тем самым, возможно, поспособствовав ошибочной идентификации MH17 как военного самолета.

Сергей Поваляев (Боцман) фигурирует в телефонном разговоре с Дубинским, в котором тот сообщает Боцману о получении "Бука". Однако кроме того, что Боцман являлся заместителем Безлера, его прямая связь со сбитием MH17 не прослеживается.

Валерий Стельмах (Наемник, Батя) сообщил об MH17 как военном самолете Безлеру за несколько минут до сбития.

Игорь Украинец (Минер) был идентифицирован как командир группы, которую упоминает Безлер в одном из перехваченных переговоров в связи со сбитием MH17.

Александр Ходаковский (Скиф), будучи командиром батальона "Восток", наверняка помог обеспечить транспортировку установки "Бук", прибывшей в Донецк. После сбития MH17 Ходаковский признал в интервью Reuters, что заранее знал, что пророссийские сепаратисты получат установку "Бук", которая будет перевезена из Луганска в Снежное, однако впоследствии отрицал эти слова и утверждал, что Reuters вырвали их из контекста.

Александр Семенов (Саныч) помогал обеспечить транспортировку "Бука" в Донецке, действуя согласованно с Сергеем Дубинским.

Bellingcat считает, что со стороны "ДНР" с крушением MH17 были наиболее связаны "ГРУ ДНР" и группа Безлера, тогда как причастность других группировок, в частности бригады "Восток", в основном ограничивалась помощью в транспортировке установки "Бук" по подконтрольной сепаратистам территории востока Украины.