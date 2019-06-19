Порошенко: Россия через Медведчука требовала освободить убийц, которые не имели отношения к ОРДЛО

Экс-президент заявил, что Медведчук был иногда единственным каналом связи с Путиным

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия через Виктора Медведчука требовала освобождения осужденных на территории Украины убийц, которые не имели никакого отношения к агрессии на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей в обмен на освобождение части украинских военнопленных. Об этом Порошенко заявил в интервью информационному агентству «Главком».

По его словам, таким образом переговоры начали превращаться «в фарс».

«От нас потребовали освобождения осужденных убийц, которые вообще не имели никакого отношения к агрессии и к военным на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей», - отметил Порошенко.

Отвечая на вопрос, почему Медведчук мог совершать частые перелеты в Москву, Порошенко отметил, что «некоторое время Медведчук был иногда единственным каналом связи с Путиным. И когда надо было проводить переговоры по освобождению заложников, у нас другого механизма просто не существовало».

«Это была единственная причина, почему он мотивировал частые перелеты в Москву», - подчеркнул экс-президент.

«Но когда мы не смогли связаться с Путиным после агрессии в Керченском проливе, я понял, что у нас ситуация кардинально изменилась, - отметил он. - Путин понимал, что любой шаг, направленный на решение ситуации с заложниками, по его представлению, работал на Порошенко».

Отвечая на вопрос, почему не был арестован Виктор Медведчук за свои высказывания, которые можно было трактовать как государственную измену и сепаратизм, бывший глава государства отметил, что «этот вопрос лежит в компетенции СБУ».

«Кстати, я уже не во власти, но ведь Медведчук не перестал летать в Москву? И СБУ не имеет к нему претензий, хотя там новое руководство», - добавил Порошенко.

«Еще раз подчеркиваю, при отсутствии посла России Медведчук для меня был лишь одним из представителей Путина. Плохой, опасный, но один из представителей», - подчеркнул он.

При этом он назвал политическую силу Бойко-Медведчука главным оппонентом «Европейской Солидарности» на досрочных выборах в парламент. «Но пятой колонне - не место в украинской власти: Бойко и Медведчук, Мураев и Вилкул - все они должны остаться на обочине», - подчеркнул Порошенко.