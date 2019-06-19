Спецпредставитель Госдепа Волкер посетит Киев в ближайшее время

Его визит будет предшествовать поездке Зеленского в Вашингтон.

Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в течение ближайших недель намерен посетить Киев.

Об этом он заявил во время выступления в комитете по иностранным делам Сената, сообщается в его Twitter.

По его словам, этот визит будет предшествовать переговорам президентов Украины и США в Вашингтоне.

"Я надеюсь, что смогу осуществить еще один визит в Украину в течение нескольких ближайших недель перед визитом (Владимира Зеленского, - ред.) в Белый дом", - сообщил Волкер.

Он также напомнил, что президент США Дональд Трамп звонил Зеленскому, чтобы поздравить с победой на выборах и направил ему письменное приглашение посетить Белый дом. Однако, стороны еще должны согласовать даты этого визита.

"Мы надеемся, это произойдет уже скоро", - отметил Волкер.

Напомним, в мае личный адвокат Трампа Руди Джулиани собирался посетить Украину ради встречи с Зеленским, чтобы убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Трампа.

Однако, позже Джулиани заявил, что не поедет в Украину, поскольку в Киеве он встретит группу людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях - врагами США. По его словам, "врагом Трампа" в окружении Зеленского является нардеп Сергей Лещенко, который помог Демократической партии США во время президентских выборов в 2016 году.