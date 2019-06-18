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Волкер женился на журналистке

Для 54-летнего Волкера это второй брак.

Фото: twitter.com/iameurmishvili

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер женился на журналистке "Голоса Америки", уроженке Грузии Ие Меурмишвили.

Об этом сообщают "Факты".

"Все было прекрасно: погода, люди, атмосфера, музыка. Это была отличная вечеринка!" - написала на своей страничке в социальных сетях Меурмишвили и выложила фото со свадьбы, которая состоялась в отеле Hay-Adams в Вашингтоне.

Фото: twitter.com/iameurmishvili

Фото: twitter.com/iameurmishvili

Фото: twitter.com/iameurmishvili

Фото: twitter.com/iameurmishvili

Для 54-летнего Волкера это второй брак, от первого у него есть сын и дочь.

Его избранница Меурмишвили сотрудничает с "Голосом Америки" с 2009 года. Она - один из редакторов программы "Вашингтон сегодня".

Напомним, США назначили Волкера спецпредставителем по Украине в июле 2017 года.

В администрации предыдущего президента США Барака Обамы вопросы Украины курировала Виктория Нуланд. После смены президента США долго не могли определиться с ее сменщиком.

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