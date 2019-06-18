Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер женился на журналистке "Голоса Америки", уроженке Грузии Ие Меурмишвили.
Об этом сообщают "Факты".
"Все было прекрасно: погода, люди, атмосфера, музыка. Это была отличная вечеринка!" - написала на своей страничке в социальных сетях Меурмишвили и выложила фото со свадьбы, которая состоялась в отеле Hay-Adams в Вашингтоне.
Для 54-летнего Волкера это второй брак, от первого у него есть сын и дочь.
Его избранница Меурмишвили сотрудничает с "Голосом Америки" с 2009 года. Она - один из редакторов программы "Вашингтон сегодня".
Напомним, США назначили Волкера спецпредставителем по Украине в июле 2017 года.
В администрации предыдущего президента США Барака Обамы вопросы Украины курировала Виктория Нуланд. После смены президента США долго не могли определиться с ее сменщиком.