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Германия, Франция и Испания запустили проект по созданию истребителя будущего

Истребитель сможет взаимодействовать с дронами и военными спутниками.

Германия, Франция и Испания запустили проект по созданию истребителя будущего
Фото: EPA/UPG

Германия, Франция и Испания в понедельник, 17 июня, дали старт крупнейшему в Европе оборонному проекту, в рамках которого к 2040 году должен быть создан истребитель пятого поколения (Future Combat Air System, FCAS или SCAF).

Как сообщает "Немецкая волна", рамочное соглашение по производству системы было подписано в рамках авиасалона в Ле-Бурже. В церемонии приняли участие министры обороны трех стран Урсула фон дер Ляйен, Флоранс Парли и Маргарита Роблес, а также президент Франции Эммануэль Макрон.

Фото: EPA/UPG

В отличие от европейских истребителей Eurofighter Typhoon, речь идет не только об отдельных боевых самолетах, а о целой системе, включающей также сопровождающие отряды беспилотников, флагманские и патрульные самолеты, наземные станции и спутники. Весь комплекс систем должен обмениваться данными в режиме реального времени. Общая стоимость проекта оценивается в сумму до 50 миллиардов евро.

Только на разработку концепции Германия и Франция выделили по 32,5 миллиона евро. В рамках этого исследования до конца 2020 года предполагается составить детальный план того, что будет входить в новую систему. Руководство проектом осуществляет Франция. Министерство обороны в Париже в рамках проекта будет заключать отдельные соглашения с промышленностью.

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