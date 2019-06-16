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Жена Нетаньяху получила судимость за заказы ресторанной еды

Саре Нетаньяху доставляли еду, хотя у нее был личный повар.

Жена Нетаньяху получила судимость за заказы ресторанной еды
Фото: EPA/UPG

Мировой суд в Иерусалиме утвердил досудебную сделку между женой премьер-министра Израиля Сарой Нетаньяху и прокуратурой.

В рамках сделки Нетаньяху признала себя виновной в сознательном использовании чужой ошибки. При этом в тексте обвинительного заключения говорится, что со стороны Сары Нетаниягу не было мошенничества, пишет newsru.co.il.

Сара Нетаньяху обязалась вернуть государству 55 тысяч шекелей (около 15 тысяч долларов США).

Изначально супруге главы правительства инкриминировалось мошенничество и обман общественного доверия.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прокомментировал в видеообращении, сказав, что она решила пойти на судебную сделку, чтобы прекратить "этот ад".

"Сегодня завершилась нелепая травля, продолжавшаяся четыре года, из-за еды на вынос", - сказал он.

Сторона обвинения заявляла, что Сара Нетаньяху потратила около 100 тысяч долларов на заказ еды в резиденцию премьер-министра страны из дорогих ресторанов, в то время как в самой резиденции работал персонал, специально нанятый для приготовления пищи для премьера и его жены, а также их гостей.

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