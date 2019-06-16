Часть Южной Америки на несколько часов осталась без света (обновлено)

В Аргентине и Уругвае в воскресенье, 16 июня, произошло массовое отключение электроэнергии.
"Масштабный сбой в системе электрических сетей оставил всю Аргентину и Уругвай без электричества", - сообщили в энергетической компании Edusur.
Отключение электроэнергии затронуло по меньшей мере 48 млн жителей.
Обновление 16:40. Отключения электроэнергии также произошло на части территории Бразилии, Парагвая и некоторых районах Чили, пишет ВВС.
Аргентинские СМИ сообщили, что отключение электроэнергии произошло около 07:00 по местному времени, что привело к остановке поездов и сбоев в работе других видов транспорта.
Спустя час в некоторых прибрежных областях Уругвая энергоснабжение было восстановлено. Через несколько часов после блэкаута аргентинская компания Edusur сообщила о том, что началась подача электроэнергии в объединенную энергосистему столичного федерального округа и Буэнос-Айреса, передает Немецкая волна.
По данным энергокомпании, процесс нормализации займет несколько часов. В настоящее время продолжаются работы по устранению неполадок.
ЧП произошло в то время, когда люди в некоторых частях Аргентины готовились к местным выборам.
Несколько дней назад на Буэнос-Айрес обрушился шторм. Одним из последствий бури стали перебои с водоснабжением.
Напомним, в марте этого года Венесуэла три раза за месяц оставалась без электричества на несколько суток. Причиной сбоя Национальная корпорация по электроэнергии (CORPOELEC) назвала диверсию на главную гидроэлектростанция страны "Эль-Гури".
В результате обесточивания более 15 человек умерли в больницах из-за невозможности провести гемодиализ.