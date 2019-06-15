Конец двоевластия в Молдове. Чего ждать Украине

Но решающим в этой истории стал консенсус международных игроков. Евросоюз, США и Россия, показали, как легко могут договориться между собой по судьбе стран с «неокрепшим позвоночником». Для Украины – это очередной сигнал, что бездумная политическая борьба на уничтожение внутри страны может привести к объединению позиций даже международных конкурентов.

Непростая конфигурация политических сил в парламенте Молдовы с самого начала вскрыла, насколько поляризован политический класс. И настолько запрограмированы сложности, возрастающие в геометрической прогрессии. Что в итоге и произошло.

В молдавском политическом кризисе произошел неожиданный поворот. Демократическая партия объявила, что правительство Павла Филипа уходит в отставку , дабы не допустить эскалации напряженности и разблокировать государственные институты. При этом, демократы называют правительство социалистов и ACUM незаконным. По словам новоназначенного премьер-министра Майи Санду, «правительство, которого нет», в отставку уйти не может и призвала возбудить против демократов уголовные дела. Сами демократы, предположительно, уже покинули страну .

Фото: EPA/UPG

Охрана, отмена

Прошедшую неделю Молдова была погружена в политический хаос, который был вызван двоевластием. В стране оказалось два правительства, а крупнейшие политические партии на грани острого противостояния. Накануне, 8 июля, в парламенте Молдовы была сформирована коалиция между блоком ACUM и Партией социалистов и назначен новый кабинет министров во главе с Майей Санду. Однако Конституционный суд страны признал незаконными новые назначения, так как срок для избрания новой власти истек 7 июня.

Партнеры по коалиции утверждали, что КС играет на руку демократам и последним днем должно быть 9 июня. При этом правительство Павла Филипа настаивало, что новые назначения незаконны. Сложно представить, что законодатели не отдавали себе отчет, что может произойти, если «тянуть резину». Тем более, что и Майя Санду и Игорь Додон призывали успеть именно к 7 июня, а обвинения в адрес КС возникли уже после. Впрочем, риторика поменялась уже потом.

Решения КС новая коалиция назвала незаконными и принятыми под влиянием демократов. В знак протеста депутаты ACUM и социалисты приняли декларацию о «захваченном государстве». Напряжение нарастало каждый час: демократы организовали митинг, президент Игорь Додон был отстранен от должности (решением КС) из-за отказа распустить депутатов, были назначены досрочные выборы, новые партнеры из большинства пригрозили ответными демонстрациями.

Поражение демократов

В пятницу заместитель председателя ДПМ Владимир Чеботарь объявил, что правительство демократов таки уходит в отставку. Это произошло после того, как офис партии посетил посол США в РМ Дерек Хоган. В то время как социалисты и ACUM опирались на поддержку ЕС и России, демократы продолжали стоять на своем рассчитывая, что удастся заручиться поддержкой американцев.

Так, во вторник правительство Павла Филипа объявило о намерении продать под строительство нового здания посольства США территорию бывшего Республиканского стадиона в Кишиневе. И даже пообещало перенести посольство Молдовы в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим – шаг, призванный получить поддержку израильского руководства, которое наверняка обещало «замолвить слово» за Демократов и Плахотнюка перед американским президентом.

Фото: EPA/UPG

Филип же утверждал, что эти важные вопросы необходимо срочно решить из-за нестабильности в стране.

Впрочем, попытка демократов купить таким образом лояльность американцев не сработала.

Сообразили на троих

Причина, почему политики не могли договориться три месяца после выборов заключалась и в том, что социалисты, будучи самой крупной фракцией в парламенте, выдвигали на консультациях со всеми партиями требование о федерализации Молдовы и предоставления Приднестровью статуса с расширенными полномочиями. В Демократической партии эти условия не приняли и позже опубликовали видео переговоров с Додоном, а позже и с Дмитрием Козаком. В ACUM утверждают, что этот вопрос с ними не обсуждался.

Сложно представить, что Игорь Додон, преданно продвигавший все эти годы после своего избрания повестку России, теперь так легко отказался от своих целей.

Впрочем, речь даже не о нем – сроки действительно поджимали, так что вопрос федерализации мог быть решен и на другом уровне. Тем более, все три представителя геополитических титанов были в эти дни в Кишиневе. В Молдове одновременно появились еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнис Хан, директор офиса Восточной Европы Госдепа США Брэд Фрэден и вице-премьер РФ и спецпредставитель РФ по Молдове Дмитрия Козак.

Как и само голосование за правительство Майи Санду в субботу, 8 июня, прошло под чутким контролем дипломатических представителей, которые присутствовали в сессионном зале. «Это яркий пример, что по базовым ценностям у нас (США, ЕС, и РФ – ред.) больше общего, чем разногласий»,— отметил Дмитрий Козак, комментируя ситуацию после решения демократов уйти в отставку.

Украинский цуцванг

Украина в сложившийся ситуации пыталась публично дистанцироваться от обеих команд, хотя Киеву выгодней, конечно же, давно знакомые по совместной работе демократы. Именно они сдерживали прокремлевского президента Игоря Додона от открытия очередного российского фронта против Украины. Теперь же, когда Додон получил своего главу парламента, министра по делам реинтеграции Приднестровья и даже министра обороны, предсказуемость политики Молдовы к Украине становится похожей на уравнение со многими неизвестными.

В украинском МИД подчеркнули, что приоритетным интересом является не допустить хаоса еще и на южных границах в случае федерализации Молдовы. Причем, очагом напряжения молдавское Приднестровье с расширенными полномочиями может стать именно по отношению к Украине, а Молдова при таком сценарии будет использована как плацдарм.

Для разъяснения ситуации в Кишинев отправили спецпредставителя Украины по приднестровскому урегулированию Виктора Крыжанивского, который встретился сразу с двумя премьерами. Хотя при этом большое освещение в СМИ получила только встреча с демократами.

Впрочем, федерализация Молдовы по российскому сценарию – «План Козака», в 2003 закончилась безуспешно.

«Давайте быть честными перед собой: пока Украина ни политически, ни экономически, ни в военном плане не способна никоим образом влиять на ситуацию в Молдове. Возможности подобного влияния и раньше были сильно ограничены (Молдова или приднестровское урегулирование упоминалось в МИД, АП или СНБО последние 25 лет преимущественно в связи с каким-то очередным обострением, однако точно почти никогда в контексте каких-то стратегий/инициатив, как минимум после 2005 года). Пугать людей, если Украина не отреагирует адекватно сейчас, то завтра Кремль федерализует Молдову, а затем распространит этот опыт «урегулирования» конфликта на Донбасс, было бы неправильно», - считает бывший сотрудник посольства Украины в Молдове Евгений Енин.

Он прогнозирует, что дальше дипломатических заявлений «о поддержке демократических процессов» дело не пойдет. «Потому что европейская (брюссельская) дипломатия в ожидании кадровых изменений институционально слабая. Вашингтон точно не держит Молдову среди приоритетов. А Россия тоже не в «лучшей форме» для того чтобы протолкнуть такой концепт «Козака». 2008-2009 гг вообще показали, что идея Козака не может быть реализована даже если Кремль действует в унисон с президентом и конституционным большинством парламента Молдовы», - считает он.

Фото: EPA/UPG

Самое важное то, что ситуация в Молдове показала как Россия, Евросоюз и США легко могут сесть за один стол и договориться. Более того, так ведь проще. И никто не хочет разбираться, почему общество разобщено, почему граждане одной и той же страны соотносят себя с кардинально противоположными цивилизационными стремлениями (что в итоге видно по составу парламента).

Для Украины с приближением парламентских выборов это становится все более актуально. Ведь не секрет, что на молдавское Приднестровье в Украине поглядывают через очки войны на Донбассе, учитывая что ситуация в ОРДЛО может развиваться в формате замороженного конфликта по типу «ПМР». И кризис, в который на неделю погрузилась соседняя страна, должен стать для Украины сигналом, что рассчитывать можно только на себя и «заграница нам поможет» не пройдет. По крайней мере, уже.

«К сожалению, единственное, что остается Киеву – это наблюдать, способны ли геополитические игроки в треугольнике США, ЕС и РФ действовать согласованно в условиях «малого полигона» (Молдова). И есть ли возможность применения подобных подходов этих игроков в Украине», - считает Енин.