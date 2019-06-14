Двоевластие в Молдове завершилось

Здание правительства под охраной в Кишиневе, Молдова, 09 июня 2019 года.

Правительство Молдовы во главе с Павлом Филипом согласилось уйти в отставку. Таким образом, власть официально переходит к правительству Майи Санду, которую назначило большинство ПРСМ-ACUM.

Об этом сообщил на брифинге в пятницу вице-председатель Демократической партии Молдовы Владимир Чеботарь, пишет NewsMaker.

"С сегодняшнего дня премьер-министр и министры уходят в отставку. Это сигнал, что ДПМ не держится за власть", - сказал он.

В то же время Демпартия не отказывается от идеи досрочных выборов.

"Это необходимо для того, чтобы новая власть была легитимной", - заявил он и добавил, что у ДПМ есть план, как сделать так, чтобы "партии, которые создали коалицию, могли законно получить руководство над правительством".

Напомним, что в феврале 2019 года в Молдове состоялись парламентские выборы. Партия социалистов Республики Молдовы получила 35 мандатов, Демократическая партия Молдовы - 30, блок ACUM - 26, партия ШОР - 7.

Для формирования большинства в Молдове необходим 51 депутат, но переговоры между партиями зашли в тупик.

7 июня истек срок для формирования коалиции, однако президент Игорь Додон не распустил парламент. На следующий день ПРСМ и ACUM сформировали большинство, назначив нового спикера и правительство во главе с Майей Санду.

Третья крупная парламентская партия - Демократическая партия - обвинила конкурентов в узурпации власти.

Конституционный суд Молдовы объявил действия парламента неконституционными, отстранил Додона и передал его полномочия премьер-министру Павлу Филипу.

Филип распустил парламент и назначил выборы на 6 сентября.