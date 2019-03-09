Конституционный суд Молдовы утвердил результаты парламентских выборов

Конституционный суд Молдовы 9 марта утвердил результаты парламентских выборов и признал мандаты 101 избранного депутата.
Как сообщает Newsmaker, судьи отклонили жалобы блока ACUM, который объединяет партию "Платформа Достоинство и правда" (DA) и партию "Действие и солидарность" (PAS). Он требовал отменить результаты выборов по пяти одномандатным округам.
По предложению Центризбиркома Молдовы мандаты избранных депутатов распределились следующим образом:
- Партия социалистов - 35 мандатов (в их числе - идеолог партии Ион Чебан, ее лидер Зинаида Гречаная и другие)
- Демократическая партия - 30 мандатов (лидер ДПМ Владимир Плахотнюк, премьер-министр Павел Филип, глава парламента Андриан Канду и другие)
- блок ACUM - 26 мандатов (лидер PAS Майя Санду, лидер DA Андрей Нэстасе и другие)
- партия "Шор" - 7 мандатов (мэр города Оргеева Илан Шор и другие)
- независимые кандидаты - 3 мандата (в том числе двое от Приднестровья)
Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля 2019 года по смешанной системе: 50 депутатов избрали по партийным спискам, 51 - по мажоритарным округам.