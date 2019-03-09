Конституционный суд Молдовы утвердил результаты парламентских выборов

Конституционный суд Молдовы 9 марта утвердил результаты парламентских выборов и признал мандаты 101 избранного депутата.

Как сообщает Newsmaker, судьи отклонили жалобы блока ACUM, который объединяет партию "Платформа Достоинство и правда" (DA) и партию "Действие и солидарность" (PAS). Он требовал отменить результаты выборов по пяти одномандатным округам.

По предложению Центризбиркома Молдовы мандаты избранных депутатов распределились следующим образом:

Партия социалистов - 35 мандатов (в их числе - идеолог партии Ион Чебан, ее лидер Зинаида Гречаная и другие)

Демократическая партия - 30 мандатов (лидер ДПМ Владимир Плахотнюк, премьер-министр Павел Филип, глава парламента Андриан Канду и другие)

блок ACUM - 26 мандатов (лидер PAS Майя Санду, лидер DA Андрей Нэстасе и другие)

партия "Шор" - 7 мандатов (мэр города Оргеева Илан Шор и другие)

независимые кандидаты - 3 мандата (в том числе двое от Приднестровья)

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля 2019 года по смешанной системе: 50 депутатов избрали по партийным спискам, 51 - по мажоритарным округам.