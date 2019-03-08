В США повторно арестовали информатора WikiLeaks

Бывший информатор интернет-портала WikiLeaks Челси Мэннинг снова помещена под стражу. Она арестована в пятницу, 8 марта, после отказа дать показания большому жюри суда в Александрии, штат Вирджиния.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Судья Клод Хилтон заявил, что 31-летняя Мэннинг будет оставаться под стражей, пока она не изменит свое решение.

Накануне Мэннинг распространила в соцсетях заявление, в котором допустила свой арест и пообещала оставаться верной своим принципам. "Я полностью использую все имеющиеся в распоряжении законные средства", - написала она.

tomorrow i’m facing a sealed contempt hearing for refusing to testify at a secret grand jury over my 2010 disclosures



statement: pic.twitter.com/M1uhssUzXh — Chelsea E. Manning (@xychelsea) March 7, 2019

Напомним, в Александрии продолжается процесс по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В 2010-2011 годах на платформе были опубликованы секретные документы армии США о военных операциях в Ираке и Афганистане, а также конфиденциальные дипломатические письма.

Источником этих материалов была трансгендер Мэннинг, служивший под Багдадом. Старший ефрейтор Брэдли Мэннинг загрузил с армейских компьютеров около 700 тысяч конфиденциальных документов, в которых шла речь о военных действиях США в Ираке и Афганистане, и передал их WikiLeaks. В мае 2010 года Мэннинг был арестован, а в августе 2013 года приговорен к 35 годам тюрьмы. Находясь в местах лишения свободы, он сделал операцию по смене пола и стал женщиной по имени Челси.

В мае 2017 года президент США Барак Обама помиловал Мэннинг, и она вышла на свободу после семи лет за решеткой. Нынешний президент США Дональд Трамп назвал Челси Мэннинг предательницей, которую никогда не следовало выпускать из тюрьмы.