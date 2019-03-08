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Facebook и Instagram будут бороться с фейками о вакцинации

Соцсеть будет отказываться от рекламных объявлений, призывающих не делать прививки.

Facebook и Instagram будут бороться с фейками о вакцинации
Facebook и Instagram будут бороться с фейками о вакцинации
Фото: vaaju.com

Соцсети Facebook и Instagram будут бороться против дезинформации о вакцинации, в частности, они не будут показывать в рекомендациях и поиску группы и страницы, пропагандирующие отказ от прививок.

Об этом собщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу Facebook.

"Мы работаем над тем, чтобы убрать дезинформацию о вакцинации на Facebook, уменьшая ее распространение и предоставляя людям проверенную информацию по этой теме", - сообщили в компании.

Также у таких групп и страниц снизят рейтинг в ленте новостей, а соцсеть будет отказываться от рекламных объявлений, призывающих не делать прививки.

Instagram не будет показывать такой контент по хештегам и в рекомендательном разделе Explore.

Напомним, впрошлом году Всемирная организация здравоохранения опубликовала список глобальных угроз человечеству. В первую десятку вошел отказ от вакцинации.

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