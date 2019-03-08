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США предъявили обвинение дочери бывшего президента Узбекистана

Ей вменяют преступный сговор для отмывания денег.

США предъявили обвинение дочери бывшего президента Узбекистана
Гульнара Каримова в 2011 году
Фото: EPA/UPG

В США возбудили дело против дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой.

Как сообщает "Голос Америки", американский Минюст подозревает ее в использовании служебного положения для получения взяток от трех телекоммуникационных компаний на общую сумму более 865 миллиона долларов.

Вместе с Каримовой обвиняется Бехзод Ахмедов, бывший гендиректор узбекской "дочки" МТС.

По версии обвинения, в 2001-2012 годах Каримова и Ахмедов вымогали взятки у российских компаний МТС и "ВымпелКом", а также у шведской Telia Company AB, обещая использовать свое влияние на узбекского регулятора, чтобы эти компании получили лицензии на работу в Узбекистане.

Взятку отмывали через американскую финансовую систему. В связи с этим Каримовой и ее предполагаемому сообщнику инкриминируется сговор с целью нарушения американского закона против коррупции за границей

"ВымпелКом" и Telia в 2016 и 2017 годах соответственно пошли на мировое соглашение с властями США. Комментариев там не дают.

Соглашения об экстрадиции у США с Узбекистаном нет.

До осени 2013 года Гульнара Каримова была успешным предпринимателем. Под ее контролем находились телеканалы, радиостанции и магазины модной одежды, а СМИ называли ее одной из самых влиятельных женщин Средней Азии.

Однако в ноябре 2013 года Каримова впала в немилость к отцу и исчезла. 

По последним данным, Каримова находится в узбекистанской тюрьме.

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