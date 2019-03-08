​Манафорта приговорили к 3 годам и 11 месяцам лишения свободы

Суд в штате Вирджиния в четверг вечером приговорил Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, почти к 3 годам и 11 месяцам лишения свободы за финансовые преступления.

Об этом пишет "Голос Америки".

Манафорту также придется заплатить 50 тысяч долларов штрафа и компенсацию в размере 24,8 млн. После выхода из тюрьмы он должен будет еще три года находиться под надзором.

Политтехнолог еще летом прошлого года был признан виновным по двум из девяти пунктов обвинения в банковском мошенничестве, по всем пяти пунктам обвинения в уклонении от уплаты налогов и по одному случаю уклонения от декларирования иностранных счетов из четырех.

Этот приговор не имеет отношения к вмешательству России в американские президентские выборы. Второе дело политтехнолога, которое рассматривается параллельно в Вашингтоне и по которому Манафорта обвиняют в сговоре против государства, завершится на следующей неделе.

Судья Томас Эллис мог посадить Манафорта на срок от 19 до 24 лет, но он решил, что сторона обвинения требует слишком сурового наказания для бывшего политического консультанта. Это, по словам судьи, могло привести к "необоснованному неравенству" приговора в сравнении со сходными уголовными делами.