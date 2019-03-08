Юлия Тимошенко - гость программы KishkiNa
Юлия Тимошенко - гость программы KishkiNa
Холодна війна за рейтинги і трошки геополітики: чому знову хочуть звільнити керівника САП
Холодна війна за рейтинги і трошки геополітики: чому знову хочуть звільнити керівника САП
Матч Лиги Чемпионов ПСЖ - "Манчестер Юнайтед" затмил вчерашний триумф "Аякса" (обновлено)
Матч Лиги Чемпионов ПСЖ - "Манчестер Юнайтед" затмил вчерашний триумф "Аякса" (обновлено)
Костанчук, задержанный за дачу взятки кандидату в президенты, заявил, что его подставили
Костанчук, задержанный за дачу взятки кандидату в президенты, заявил, что его подставили
При попытке подкупа Юрия Тимошенко задержан Тарас Костанчук (обновлено)
При попытке подкупа Юрия Тимошенко задержан Тарас Костанчук (обновлено)
НАБУ пришло с обысками к Гладковским
НАБУ пришло с обысками к Гладковским
Порошенко: Днепропетровская область - лидер децентрализации
Порошенко: Днепропетровская область - лидер децентрализации
LB.ua отпраздновал 10-летие
LB.ua отпраздновал 10-летие
Солнечные панели First Solar на 19,9% прибыльнее кремниевых аналогов (полевые испытания)
Солнечные панели First Solar на 19,9% прибыльнее кремниевых аналогов (полевые испытания)
ГлавнаяМир

​Манафорта приговорили к 3 годам и 11 месяцам лишения свободы

На следующей неделе будет объявлен второй приговор.

​Манафорта приговорили к 3 годам и 11 месяцам лишения свободы
Пол Манафорт
Фото: celebsiren.com

Суд в штате Вирджиния в четверг вечером приговорил Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, почти к 3 годам и 11 месяцам лишения свободы за финансовые преступления.

Об этом пишет "Голос Америки".

Манафорту также придется заплатить 50 тысяч долларов штрафа и компенсацию в размере 24,8 млн. После выхода из тюрьмы он должен будет еще три года находиться под надзором.

Политтехнолог еще летом прошлого года был признан виновным по двум из девяти пунктов обвинения в банковском мошенничестве, по всем пяти пунктам обвинения в уклонении от уплаты налогов и по одному случаю уклонения от декларирования иностранных счетов из четырех.

Этот приговор не имеет отношения к вмешательству России в американские президентские выборы. Второе дело политтехнолога, которое рассматривается параллельно в Вашингтоне и по которому Манафорта обвиняют в сговоре против государства, завершится на следующей неделе.

Судья Томас Эллис мог посадить Манафорта на срок от 19 до 24 лет, но он решил, что сторона обвинения требует слишком сурового наказания для бывшего политического консультанта. Это, по словам судьи, могло привести к "необоснованному неравенству" приговора в сравнении со сходными уголовными делами.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также