Виталий Дейнега: “У нас ещё далеко не та армия, которая может победить в этой войне”
Виталий Дейнега: “У нас ещё далеко не та армия, которая может победить в этой войне”
Боец UFC эффектно нокаутировал соперника, но нелепо травмировался, празднуя победу
Боец UFC эффектно нокаутировал соперника, но нелепо травмировался, празднуя победу
Кабмин отказался продлить контракт с Коболевым
Кабмин отказался продлить контракт с Коболевым
Руководителю компании из расследования Bihus.info сообщили о подозрении
Руководителю компании из расследования Bihus.info сообщили о подозрении
При попытке подкупа Юрия Тимошенко задержан Тарас Костанчук (обновлено)
При попытке подкупа Юрия Тимошенко задержан Тарас Костанчук (обновлено)
В Кремле рассказали, почему в этом году Россия не отправляла "гумпомощь" на оккупированный Донбасс
В Кремле рассказали, почему в этом году Россия не отправляла "гумпомощь" на оккупированный Донбасс
Преподавателя КНУ им. Шевченко уволили из-за сексуальных домогательств
Преподавателя КНУ им. Шевченко уволили из-за сексуальных домогательств
Пашинский опроверг информацию о выезде из страны
Пашинский опроверг информацию о выезде из страны
Порошенко: Днепропетровская область - лидер децентрализации
Порошенко: Днепропетровская область - лидер децентрализации
ГлавнаяПолитика

В США почтили память Екатерины Гандзюк

"Катя подала достойный пример, выступая против коррупции".

В США почтили память Екатерины Гандзюк
Фото: Макс Требухов

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки во время церемонии награждения женщин Международной премией за отвагу почтили память херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Киеве.

"Сегодня наши коллеги в Вашингтоне почтили память Екатерины Гандзюк во время церемонии награждения женщин Международной премией за отвагу. Катя подала достойный пример, выступая против коррупции и работая над улучшением жизни детей, перемещенных во время войны", - говорится в сообщении посольства в фейсбуке.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице. По данным медиков, у нее были ожоги 40% кожи и повреждения глаз.

После смерти Гандзюк в Верховной Раде создали временную следственную комиссию для расследования нападений на общественных деятелей.

По состоянию на февраль 2019 года следствие установило восьмерых фигурантов преступления. 11 февраля Генпрокуратура сообщила о подозрении в заказе убийства Екатерины Гандзюк главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также