В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки во время церемонии награждения женщин Международной премией за отвагу почтили память херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Киеве.

"Сегодня наши коллеги в Вашингтоне почтили память Екатерины Гандзюк во время церемонии награждения женщин Международной премией за отвагу. Катя подала достойный пример, выступая против коррупции и работая над улучшением жизни детей, перемещенных во время войны", - говорится в сообщении посольства в фейсбуке.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице. По данным медиков, у нее были ожоги 40% кожи и повреждения глаз.

После смерти Гандзюк в Верховной Раде создали временную следственную комиссию для расследования нападений на общественных деятелей.

По состоянию на февраль 2019 года следствие установило восьмерых фигурантов преступления. 11 февраля Генпрокуратура сообщила о подозрении в заказе убийства Екатерины Гандзюк главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру.