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Здержанный на взятке замглавы Госводагентства арестован с залогом в 250 тыс. гривен

Прокуратура ходатайствовала о залоге в 2 млн гривен.

Здержанный на взятке замглавы Госводагентства арестован с залогом в 250 тыс. гривен
Фото: facebook.com/LarysaSargan

Заместитель главы Государственного агентства водных ресурсов Украины, которого задержали при получении взятки в размере 8 тысяч долларов, взят под стражу с альтернативой залога.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Задержанному на взятке в 8 тыс. долл. заместителю главы Государственного агентства водных ресурсов Украины гражданину Г. Соломенский районный суд Киева сегодня избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в пределах 130 прожиточных минимумов, что составляет 250 тыс. грн", - написала она в фейсбуке.

По словам Сарган, прокуратура ходатайствовала о залоге в сумме 2 млн грн.

Как сообщалось, замглавы Госводагентства задержан накануне. Чиновник требовал и получил деньги за подписание договора на осуществление биологической мелиорации Бучанского водохранилища (84 га) в с. Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области.

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