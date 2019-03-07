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Двух бывших работников "Укргаздобычи" задержали при получении $1 млн взятки

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Двух бывших работников "Укргаздобычи" задержали при получении $1 млн взятки
"Укргаздобыча"
Фото: 24tv.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении двум бывших сотрудникам ПАО "Укргаздобыча", задержанных при получении 1 млн долларов взятки.

Об этом сообщила пресс-служба САП в Фейсбуке.

"6 марта 2019 прокуроры САП при оперативном сопровождении СБУ задержали и сообщили о подозрении двум бывшим высокопоставленным сотрудникам ПАО «Укргаздобыча», уличенных в получении 1 млн долларов неправомерной выгоды. За данное «вознаграждение» чиновники подписали договор с частным обществом о поставках продукции на ОАО «Укргаздобыча»", - говорится в сообщении.

Задержанным инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, то есть получение неправомерной выгоды, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

В суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что "Укргаздобыча" фактически провалила утвержденный план по добыче газа до 2020 года.

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