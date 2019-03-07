Холодна війна за рейтинги і трошки геополітики: чому знову хочуть звільнити керівника САП

« Задля цілісності антикорупційних інституцій має бути замінений Спеціальний антикорупційний прокурор. Тому, хто був спійманий за наданням консультацій підозрюваним, як уникнути відповідальності по обвинуваченням у корупції, не можна довірити вести ці самі справи », – так дослівно звучить претензія США.

У вівторок посол США в Україні Марія Йованович з аявила про необхідність звільнення керівника САП Назара Холодницького . В своїх аргументах вона послалась на те, головний антикорупційний прокурор зливав матеріали справ фігурантам.

Фото: пресс-служба президента

Але на сьогодні справа «рибок Холодницького» закрита СБУ, а Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів обмежилась в цій справі лише доганою.

Так що ж змусило посла США знову заговорити про звільнення Холодницького, через 10 місяців після скандалу?

«Одна зі ставок США на цих виборах – чинний президент Порошенко. А Холодницького сприймають як перебіжчика у стан Тимошенко. От його і пробують повернути до тями такими заявами», – таке припущення висловив один з представників громадського сектору.

Версія не виглядає правдоподібною, але в ній є як мінімум два раціональних зерна. Керівник САП справді в останні кілька місяців стає важливою фігурою у боротьбі Петра Порошенка і Юлії Тимошенко за президентське крісло. Зокрема, в справі підмочування рейтингів кандидатів кримінальними провадженнями.

В пошуках лобістів Тимошенко

Перший епізод стосувався начебто несплачених Тимошенко грошей за американських лобістів.

У лютому Центр протидії корупції звернувся до ГПУ з вимогою порушити кримінальне провадження за фактами можливого незаконного збагачення кандидата у президенти Юлії Тимошенко.

Підставою такого звернення стала інформація з матеріалу «Української правди» про те, що американська фірма « Two Paths LLС » у лютому 2018 року найняла піар-компанію «Avenue Strategies Global LLC» представляти інтереси Тимошенко.

Йшлося про виплату 390 тисяч доларів у 2018 році піарнику Барі Беннетту, який між іншим також обслуговував президента США Дональда Трампа.

Активісти ще минулого року звернулись до САП і НАБУ з вимогою відкрити провадження, оскільки ні в деклараціях Тимошенко, ні партії контракт не був відображений. Обидві структури відмовили, але акцент був зроблений саме на відмові САП. Більше того, активісти програли суд, який заявив, що вони не надали об'єктивних доказів для відкриття провадження.

Фото: Макс Требухов

Тому вдруге відкрити провадження вони попросили вже ГПУ. Але Юрій Луценко знову перекинув м’яч на поле антикорупційної прокуратури. Наприкінці лютого САП знову відмовило у відкритті провадження.

В САП не приховують, що не хочуть брати участь у боротьбі за президентське крісло.

Але ніхто не заперечить, що керівники САП і НАБУ зроблять при нагоді все, щоб підкреслити некомпетентність одне одного.

І поки НАБУ готувало чергове звернення до КДКП щодо ролі Холодницького в одній із справ, у керівника САП з'явився шанс завдати удар у відповідь.

«Оптимальний» удар по Порошенку

Йдеться про найбільш обговорюване розслідування останніх тижнів, зроблене програмою «Наші гроші» стосовно того, як родина Гладковських і їх поплічники наживалися на оборонпромі. Журналісти одразу анонсували, що частина розслідування стосуватиметься ролі правоохоронців у цій справі, і навіть засвітили серед дійових осіб вже саморозсекреченого агента НАБУ Євгена Шевченка.

У вівторок президент у Миколаєві заявив, що звільнив Олега Гладковського з посади заступника секретаря РНБО і звернувся до НАБУ з вимогою об’єктивно розслідувати цю справу.

Але проблема в тому, що працівники НАБУ самі можуть виявитися фігурантами недоброчесних оборудок у цій справі.

«Мені цікаво, що буде в останній частині цього розслідування і чи скаже Бігус про роль НАБУ у цій справі, бо в матеріалах фігурувало до п’яти співробітників НАБУ», – сказав один з народних депутатів в приватному спілкуванні.

«Думаю, що якщо цього не буде в цьому розслідуванні, то інформація випливе десь в іншому виданні», – додав ще один співрозмовник.

Обидва вони як аргумент своїх слів згадали про начебто існуючу переписку заступника директора НАБУ Гізо Углави та агента НАБУ Євгена Шевченка, в якій ідеться про хабар в 10 тисяч доларів за видачу довідки, що до компанії Гладковських «Оптимумспецдеталь» немає претензій.

В прес-службі НАБУ не захотіли коментувати подібні підозри. «Ви ж розумієте, що йдеться про плітки», – зауважили у відомстві.

При цьому в НАБУ визнають, що отримали матеріали в справі про розкрадання в «Укроборонпромі» від військової прокуратури ще в 2017 році. Копію документа про передачу виклав на своїй сторінці нардеп Борислав Береза.

У НАБУ кажуть, що від військової прокуратури їм «надійшли лише виокремлені матеріали, це всього 87 сторінок».

«І в цих матеріалах немає того, що вийшло в розслідуванні Бігуса», – каже речниця НАБУ Оксана Мітницька.

Але Назар Холодницький чомусь дуже чекає наступного понеділка – саме в цей день має вийти остання частина розслідування команди Дениса Бігуса.

Фото: Макс Левин

«Я сьогодні запитав у процесуальних керівників, чи знали вони щось по «Оптимумспецдеталь» – остання інформація датувалась 2016-17 роком. І тому зараз я хочу побачити це провадження, що там було зроблено, хто був до нього залучений, яким чином проводилось слідство. І якщо дійсно були приховані якісь матеріали, які, наприклад, прийшли в тому числі з Генеральної прокуратури – я про це мовчати не буду», – заявив Холодницький в інтерв'ю «Громадському».

Якщо в матеріалах дійсно з'явиться те, про що говорять оф-рекордз депутати і правоохоронці, то це буде ударом не тільки по репутації президента, але й НАБУ.

І навіть ініціювання певних перевірок САП допоможе підтримати цей скандал в полі зору преси до виборів.

Але навіщо ж заради цього залучати американського посла?

Кейс Манафорта

Насправді, є ще одна справа, яка могла б пояснити висловлювання Йованович проти Холодницького.

Йдеться про чорну бухгалтерію Партії регіонів і політтехнолога Дональда Трампа і Віктора Януковича Пола Манафорта.

Фото: celebsiren.com Пол Манафорт

Як відомо, навіть чинна українська влада робила в виборчій кампанії у Штатах 2016 року ставку на демократів. І розслідування щодо Манафорта мало б суттєво підмочити репутацію і шанси кандидата від республіканців.

Справа Манафорта й досі зусиллями прокурора Мюллера є великим головним болем для Білого дому.

Але ніщо «не забуте, ніхто не забутий». Республіканці вже більше двох років ретельно збирають інформацію про роль українських політиків і дипломатів, що працюють в Україні, у цій справі. Так само як і матеріали про причетність американських політиків з Демократичної партії до газового бізнесу в Україні. Зокрема, про роль родини Байденів в компанії Миколи Злочевського «Бурізма».

В серпні 2016 – в розпал кампанії в США – НАБУ оприлюднило відскановані документи, де були вказані витрати команди Януковича на Манафорта.

«Відповідно до списків, на витрати, пов’язані з даною особою, починаючи з 20.11.2007 року було виділено загалом понад 12,7 млн доларів США», – було сказано у повідомленні відомства.

Після перемогу Трампа і керівництво країни, і антикорупційний орган поспішили відмежуватись від цього кейсу.

Навесні 2018 BBC повідомило , що після зустрічі Петра Порошенка із Дональдом Трампом у 2017 році, НАБУ закрило розслідування щодо Манафорта.

Фото: пресс-служба президента

«Невдовзі після візиту Порошенка до Вашингтона НАБУ заявило, що більше не розслідує справу Манафорта. Хоча жодне із джерел ВВС не припустило, що пан Трамп скористався зустріччю в Овальному кабінеті, аби попросити українського президента припинити розслідування проти Манафорта», – йшлося у статті ВВС.

24 травня 2018 НАБУ видало заяву, що ніколи і не розслідувало справу проти Манафорта, бо це не входить в їх повноваження.

Але те, що НАБУ сказало, що справи не було, ще не значить, що в одному з політичних таборів США забули як все було і не раді отримати якийсь подарунок у своїй політичній боротьбі.

Джерела в правоохоронних органах кажуть, що одне з силових відомств країни нещодавно зробило запис розмови Артема Ситника, де він говорить, що підіграв демократам у справі з Манафортом. І начебто цей запис вже переданий до США.

Крім того, за інформацією тих же джерел, в цій справі як свідок допитаний Назар Холодницький.

Якщо ця інформація правдива, що зі зрозумілих мотивів не стане підтверджувати жодна зі сторін, то на заяву посла можна дивитись в зовсім іншому контексті.