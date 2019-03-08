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Украина запретила въезд пророссийскому журналисту из Австрии

В СБУ считают, что Вершютц представляет опасность для национальной безопасности.

Украина запретила въезд пророссийскому журналисту из Австрии
Кристиан Вершютц
Фото: facebook.com/chervakova

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну руководителю украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу. Причиной является угроза, которую он представлял для национальной безопасности.

Об этом сообщила первый замглавы Комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова.

"Шефу украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу запретили въезд в Украину на 1 год. Об этом сообщают мои источники в Службе безопасности Украины", - написала она в Facebook.

"От начала вооруженного конфликта в Крыму и на Донбассе Вершютц освещал события в Украине, широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от "Раша тудей", которые дискредитируют деятельность Вооруженных сил Украины, отрицают агрессию Российской Федерации против Украины, а боевиков регулярной армии РФ позиционируют "ополченцами"", - сообщила Червакова.

Также иностранец, по информации депутата, в течение последних четырех лет посещал временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и оккупированный Крым через неконтролируемые пункты пропуска с территории Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что МИД Канады отказал в аккредитации российским пропагандистским СМИ.

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