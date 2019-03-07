Меркель отказалась от предложения США отправить корабли в Керченский пролив

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от предложения США о проведении военно-морского маневра в Керченском проливе.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля вице-президент США Майк Пенс призвал Меркель отправить немецкие корабли через Керченский пролив, чтобы показать российскому президенту Владимиру Путину, что западные государства не откажутся от своего доступа к этим водам.

"Меркель отказалась от предложения, ссылаясь на оговорки украинского президента Петра Порошенко. Немецкий канцлер уточнила, что готова к совместному маневру с Францией. Но, согласно информации источников, Порошенко заявил, что этого недостаточно для решения проблемы. Он хочет обеспечить свободный проход через пролив. Франция же тоже отказалась, назвав это ненужной провокацией", - говорится в сообщении.

Ранее Германия заверила Украину в готовности направить корабли ВМС Бундесвера в Черное море, чтобы поддерживать Украину в вопросах деэскалации и сдерживания российской вооруженной агрессии, а также добиваться освобождения украинских военнопленных моряков.