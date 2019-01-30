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Германия готова направить военные корабли в Черное море

Стороны договорились продолжить обсуждение в ходе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Германия готова направить военные корабли в Черное море
Фото: mil.gov.ua

Германия готова направить корабли ВМС Бундесвера в Черном море и добиваться освобождения украинских военнопленных моряков.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины по результатам встречи замминистра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолия Петренко с уполномоченным по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Федерального Министерства иностранных дел Германии Михаэлем Зильбертом и парламентским государственным секретарем Бундесвера Томасом Зильберхорном.

"Немецкая сторона заверила в готовности и в дальнейшем поддерживать Украину в вопросах деэскалации и сдерживания российской вооруженной агрессии, в том числе, путем обеспечения военного присутствия кораблей ВМС Бундесвера в Черном море, добиваться освобождения украинских моряков и всесторонней поддержке реформ в секторе безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

В дальнейшем стороны планируют продолжить военно-политический диалог на уровне министров обороны Украины и ФРГ в ходе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

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