Ирина Луценко подаст в суд на Гриценко из-за сына

Депутат Верховной Рады Ирина Луценко намерена подать в суд на кандидата в президенты от партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Об этом она заявила на своей странице в Facebook.

"От имени всех матерей наших защитников Отечества подам на Гриценко в суд. И все деньги отдам на нужды армии. Хоть так заставлю этого лжеца помочь Вооруженным Силам Украины", - написала она.

Депутат добавила, что вместе с мужем, генпрокурором Юрием Луценко, самостоятельно покупала каску, бронежелет и палатки для сына, который в 2014 ушел добровольцем на фронт, и даже привозили продукты. Также самостоятельно покупали колеса на тягачи орудий и приборы ночного видения.

Ранее Анатолий Гриценко поругался в фейсбуке с генеральным прокурором Юрием Луценко из-за того, служил ли в АТО сын генпрокурора Александр.

Гриценко в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что война в Донбассе давно бы закончилась, если бы Луценко и другие чиновники не прятали своих сыновей от фронта. Гриценко утверждает, что некоторые чиновники полностью, некоторые после нескольких месяцев в АТО, - заблаговременно возвращали своих детей домой, или в парламент, или в Укроборонпром, хотя когда других военнослужащий мобилизовали на год и более.

Генпрокурор возмутился словами Гриценко и заявил, что требует извинений. Он также опубликовал фотографии сына Александра с фронта, который пошел туда добровольно.

Гриценко извиниться перед Луценко отказался.