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Публикационный пожар
Публикационный пожар
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​​Луценко напомнил об ответственности за победу на выборах незаконным путем

Генпрокурор также отметил, что не может агитировать за кого-то из кандидатов.

​​Луценко напомнил об ответственности за победу на выборах незаконным путем
Юрий Луценко во время форума
Фото: Макс Требухов

Генеральный прокурор Юрий Луценко напомнил об ответственности за попытку победы на президентских выборах незаконным путем.

Об этом он заявил на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", передает "Интерфакс-Украина".

"Член любой команды, кто попробует одержать победу незаконным путем, будет отвечать не после неминуемой революции, а сразу после совершения преступления", - сказал Луценко.

При этом он подчеркнул, что, будучи генпрокурором, не может агитировать за кого-то из кандидатов.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок.

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