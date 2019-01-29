Тимошенко: образование - приоритет для страны, которая хочет смотреть в будущее уверенно

Воспитание, образование и наука должны стать приоритетами Украины. Об этом заявила лидер "Батькищины" Юлия Тимошенко во время встречи со студентами Нежинского государственного университета им. Николая Гоголя.

«Первым и единственным приоритетом страны, которая хочет жить и смотреть в будущее уверенно, является воспитание, образование и наука. Наша стратегия в том, чтобы и финансово, и организационно сконцентрироваться на развитии образования», - подчеркнула она.

Как пояснила лидер «Батькивщины», в Украине будет применена та модель, которая действует в других странах. В частности, речь идет об определении норматива расходов на образование (на базовом, профессионально-техническом, высшем уровнях) на каждого ребенка.

По мнению Юлии Тимошенко, этот норматив должен устанавливаться на уровне европейских стандартов. При таких условиях, подчеркнула политик, «появляется шанс поднять образование, а это значит поднять страну».

«Каждый ребенок, в какой бы семье не родился, должен иметь равные возможности пойти в лучшие учебные заведения и получить лучшее образование», - добавила она.

Лидер «Батькивщины» также объяснила, что сегодня самая большая ценность в мире, которая приносит другим странам 60-70% ВВП, - это интеллект, это экономика знаний, инновационного развития.

Осознавая такой тренд человечества, все ключевые страны мира отказались от платного высшего образования, ведь понимают важность привлечения и удержания интеллекта для будущего государства.

Кроме того, Юлия Тимошенко обратила внимание на то, что неотъемлемой частью Нового курса Украины станет и молодежная политика.

Улучшить условия жизни и работы молодежи поможет обеспечить их рабочими местами (будут уменьшены налоги для всех, кто будет брать молодых специалистов на работу), качественным жильем, развитой инфраструктурой и увеличением помощи при рождении ребенка.

К тому же, предполагается программа долгосрочного банковского микрокредитования на готовые бизнес-планы для создания микробизнеса: кредит будет предоставляться под специальное страхования без залога и только под 3%.