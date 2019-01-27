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Тимошенко: День памяти жертв Холокоста напоминает, какая катастрофа может постигнуть человечество

Людям стоит быть бдительными, чтобы не допустить больше такого, считает нардеп.

Тимошенко: День памяти жертв Холокоста напоминает, какая катастрофа может постигнуть человечество
Юлия Тимошенко
Фото: пресс-служба

День памяти жертв Холокоста - напоминание всем, какая беда и какая катастрофа может постигнуть человечество. Об этом написала на своей странице в Facebook в память жертв Холокоста лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"27 января 1945 были освобождены узники крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме ... Человечество узнало о Холокосте во всех его самых страшных проявлениях. Только в этом лагере во время Второй мировой войны были убиты более миллиона человек", - напомнила нардеп.

"Будьте бдительны! - говорит нам этот день. - Не допустите и не позвольте такого больше никогда! Нам, украинцам, известно об этом, как никому. Нам - нации, пережившей геноцид, собственный Голодомор и уничтожение нашего народа, нашего языка, культуры и сущности ", - сказала Юлия Тимошенко.

Она призвала вспомнить сегодня всех невинно убитых и склонить головы в скорби.

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