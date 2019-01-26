МИД: Среди пострадавших в результате торнадо в Анталии украинцев нет

Среди пострадавших в результате торнадо, обрушившихся на курортный город Анталия на юго-западе Турции, граждан Украины нет.

Об этом сообщил начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Смерч в Турции: по информации экстренных служб, граждан Украины нет среди пострадавших в Анталии. Местный аэропорт работает с перебоями", - написал Кирилич в Twitter.

Смерч у Туреччині: за інформацією екстрених служб, громадян України немає серед постраждалих в Анталії. Місцевий аеропорт працює з перебоями. У разі необхідності, #КонсулПоруч +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93. pic.twitter.com/r2jVoKs1fZ — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 26 января 2019 г.

Дипломат сообщил, что в случае необходимости украинцы могут обратиться к консулам по номерам в Турции: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.

Как сообщалось, 26 января минимум пять торнадо обрушились на курортный турецкий город Анталия на юго-западе страны. По последним данным погибли два человека, не менее 12 получили травмы.



