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МИД: Среди пострадавших в результате торнадо в Анталии украинцев нет

Местный аэропорт работает с перебоями.

Среди пострадавших в результате торнадо, обрушившихся на курортный город Анталия на юго-западе Турции, граждан Украины нет.

Об этом сообщил начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Смерч в Турции: по информации экстренных служб, граждан Украины нет среди пострадавших в Анталии. Местный аэропорт работает с перебоями", - написал Кирилич в Twitter.

Дипломат сообщил, что в случае необходимости украинцы могут обратиться к консулам по номерам в Турции: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.

Как сообщалось, 26 января минимум пять торнадо обрушились на курортный турецкий город Анталия на юго-западе страны. По последним данным погибли два человека, не менее 12 получили травмы.


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