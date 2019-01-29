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Адвокат криминального авторитета Левина дал пресс-конференцию по делу Гандзюк

Защита подозреваемого в организации убийства отрицает причастность к преступлению.

Защита криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко) отрицает его причастность к убийству активистки Екатерины Гандзюк. Об этом на пресс-конференции сказал его адвокат Михаил Величко.

"Никакого отношения Алексей Левин к подготовке и осуществлению данного преступления не имеет", - заявил Величко.

Защитник подтвердил, что Левин тесно общался и дружил с двумя другими подозреваемыми в убийстве Гандзюк - Игорем Павловским и Сергеем Торбиным, но сам Левин "не интересовался Гандзюк, не знал о ней и не имел мотивов ее убивать".

Адвокат утверждает, что Левин выехал из Украины в августе 2018 года в Доминиканскую республику не с целью скрыться от следствия, а для восстановления здоровья и по семейным обстоятельствам. При этом защита подтвердила, что в ближайшее время подозреваемый не намерен возвращаться в Украину из-за опасений в незаконном привлечении к уголовной ответственности.

Величко утверждает, что после отбытия тюремного заключения Левин занимался сельскохозяйственным бизнесом и помогал военным в зоне операции Объединенных сил.

Напомним, в январе Служба безопасности Украины объявила в розыск Алексея Левина (Москаленко) по подозрению в организации убийства Гандзюк. 4 декабря 2018 года правоохранители заочно сообщили Левину в причастности к убийству.

По данным следствия, он был важным элементом подготовки и организации нападения на активистку.

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Источник: "Украинские новости"
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