"Крымского диверсанта" Панова этапировали в Омск

В ближайшие две недели станет известно, в какою именно колонию его поместят.

Украинского политзаключенного Евгения Панова 29 января 2019 года доставили в Омск, сообщила "Крымская правозащитная группа".

Брат Панова Игорь Котелянец сообщил, что в данное время украинец находится в СИЗО Омска. В ближайшие две недели станет известно, в какою именно колонию его поместят.

6 декабря 2018 года Евгения Панова этапировали из СИЗО Симферополя в СИЗО российского Краснодара. Позже стало известно, что украинца по этапу отправили в Омскую область РФ через города Оренбург, Челябинск и Тюмень.

Напомним, в августе 2016 года ФСБ России объявила о задержании в аннексированном Крыму группы "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных - Евгения Панова и Андрея Захтея - некоторое время содержали в московском СИЗО в Лефортово, а затем вернули в Крым. Российские спецслужбы заявили, что Панов и Захтей якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры. Власти Украины отвергли российские обвинения и назвали их "провокацией" российских спецслужб.

Летом 2018 года Панову присудили 8 лет лишения свободы, его признали виновным в "приготовлении диверсии в Крыму в составе диверсионной группы" и "контрабанде боеприпасов через таможенную границу Таможенного союза".

Еще один фигурант дела - Андрей Захтей - подписал досудебное соглашение со следствием. В феврале 2018 года Захтея приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тыс. рублей (около 105 тыс. гривен).