Из Москвы в Венесуэлу вылетел большой самолет без пассажиров, - СМИ
Из Москвы в Венесуэлу вылетел большой самолет без пассажиров, - СМИ
Медведчук хочет сделать Донбасс автономным регионом с правительством и парламентом
Медведчук хочет сделать Донбасс автономным регионом с правительством и парламентом
Порошенко объявил о выдвижении на второй срок
Порошенко объявил о выдвижении на второй срок
В зоне ООС неизвестные застрелили российского боевика, открывшего огонь по местным жителям
В зоне ООС неизвестные застрелили российского боевика, открывшего огонь по местным жителям
Виталий Кличко госпитализирован в Австрии (обновлено)
Виталий Кличко госпитализирован в Австрии (обновлено)
​Кризис в НАОМА: можно ли раскачать лодку с пробитым дном?
​Кризис в НАОМА: можно ли раскачать лодку с пробитым дном?
В ОБСЕ рассказали подробности нового мирного плана для Донбасса
В ОБСЕ рассказали подробности нового мирного плана для Донбасса
Публикационный пожар
Публикационный пожар
Подервянский пришел на форум Порошенко, чтобы в Украине не появилась "северная лисичка с пушистым хвостиком"
Подервянский пришел на форум Порошенко, чтобы в Украине не появилась "северная лисичка с пушистым хвостиком"
ГлавнаяПолитика

Посол Украины в Иране скрыл в декларации 1,2 млн гривен

Посол Украины в Иране скрыл в декларации 1,2 млн гривен
Сергей Бурдыляк
Фото: Министерство иностранных дел Украины

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило декларирование недостоверной информации при проверке декларации посла Украины в Иране Сергея Бурдыляка. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Дипломат Бурдиляк Сергей Анатольевич в декларациях 2015 и 2016 годов недостоверно указал стоимость квартиры в г.Киеве, не задекларировал собственные корпоративные права в хозяйственном обществе и недостоверно отметил информацию о доходах членов семьи", - сказано в сообщении.

Нацагентство отмечает, что в декларации за 2016 год дипломат не задекларировал корпоративные права жены и недостоверно указал сумму своей заработной платы.

"Всего установлены недостоверные сведения в каждой декларации дипломата на сумму более 1,2 млн грн, о чем оповещено Национальное антикоррупционное бюро", - сказано в сообщении НАПК.

Напомним, ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена ст.366-1 Уголовного кодекса Украины и предусматривает наказание в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также