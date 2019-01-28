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НАБУ закрыло уголовное дело по незаконному обогащению мэра Днепра

В действиях Филатова не нашли состава преступления.

НАБУ закрыло уголовное дело по незаконному обогащению мэра Днепра
Борис Филатов
Фото: polittech.org

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту незаконного обогащения мэра Днепра Бориса Филатова. Об этом сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно сообщению, дело расследовалось с 20 июня 2018 года по части 3 статьи 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса. По материалам дела, Филатов, будучи конечным бенефициаром оффшорных компаний, которые владеют объектами недвижимости в Днепре, получает ежегодный доход в размере 50 млн гривен от деятельности подконтрольных активов.

Дело было закрыто перед в самом конце 2018 года, а именно 29 декабря в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления.

Напомним, в декабре НАБУ закрыло около 30 дел в связи с отсутствием состава преступления.

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Источник: "Украинские новости"
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