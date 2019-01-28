НАБУ закрыло уголовное дело по незаконному обогащению мэра Днепра

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту незаконного обогащения мэра Днепра Бориса Филатова. Об этом сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно сообщению, дело расследовалось с 20 июня 2018 года по части 3 статьи 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса. По материалам дела, Филатов, будучи конечным бенефициаром оффшорных компаний, которые владеют объектами недвижимости в Днепре, получает ежегодный доход в размере 50 млн гривен от деятельности подконтрольных активов.

Дело было закрыто перед в самом конце 2018 года, а именно 29 декабря в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления.

Напомним, в декабре НАБУ закрыло около 30 дел в связи с отсутствием состава преступления.