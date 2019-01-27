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Министр иностранных дел Чехии рассказал, зачем едет на Донбасс

Томас Петршичек хочет лично оценить последствия российской оккупации.

Министр иностранных дел Чехии рассказал, зачем едет на Донбасс
Томаш Петршичек
Фото: denik.cz

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек планирует лично оценить ситуацию на Донбассе и последствия блокады Азовского моря. Об этом он заявил сегодня в интервью "Укринформу".

"Я с нетерпением жду посещения города и порта Мариуполь и линии соприкосновения. Мое намерение состоит в том, чтобы получить непосредственное представление о жизни населения в восточной Украине, а также последствиях фактической блокады Азовского моря и порта Мариуполь", - сказал министр.

На восток руководитель внешнеполитического ведомства Чехии отправится вместе с украинским коллегой Павлом Климкиным во вторник.

Завтра, 28 января, министры проведут переговоры в Киеве. Кроме того, в столице запланированы встречи Петршичека и его делегации с представителями гражданского общества Украины и с чешским бизнес-сообществом.

Это первый визит Петршичека в Украину.

Напомним, 15 января главы МИД Польши, Литвы, Латвии и Эстонии не смогли попасть в Мариуполь из-за непогоды. Вместо этого министры отправились в больницу имени Мечникова в Днепре.

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