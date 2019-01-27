Украинского военнопленного моряка Терещенко содержат в холодной камере и не передают писем, - адвокат

Украинский моряк Владимир Терещенко, которого в РФ удерживают в СИЗО "Лефортово", не получает писем от родных и содержится в холодной камере. Об этом написала в воскресенье в Facebook его адвокат Анастасия Георгиевская, посетившая моряка в СИЗО в пятницу.

"До сих пор ни одного письма он не получил, хотя его родные, близкие и друзья пишут ему один-два раза каждую неделю. От него сестра получила только одну открытку, хотя он написал уже 4 письма", - рассказала адвокат.

Кроме того, Терещенко не разрешили позвонить матери при задержании, вопреки требованиям российского УПК, а также один раз отказали в ходатайстве на телефонный звонок. По словам Георгиевской, он пишет еще одно заявление на телефонный звонок, а также на свидания.

По ее словам, в камере, где находится Терещенко, холодно из-за дырки в стене. Также в корпусе нет горячей воды и телевидения. Моряк просил о переводе в другую камеру, но безрезультатно.

"Сокамерник - мусульманин, обвиняемый в терроризме, по-русски он не говорит, коммуникация с ним затруднена", - рассказала адвокат.

Также, по ее словам, у Терещенко начали болеть зубы.

Владимир Терещенко 1994 года рождения был старшим матросом на рейдовом буксире "Яны Капу", который 25 ноября атаковали российские корабли вблизи Керченского пролива.

24 января ПАСЕ признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными.