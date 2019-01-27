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Пункты пропуска на админгранице с Крымом снова работают, - Госпогранслужба

Пункты пропуска на админгранице с Крымом снова работают, - Госпогранслужба
Фото: 24 канал

Все пункты пропуска на административной границе между Крымом и материковой Украиной работают в штатном режиме. Об этом вечером 27 января сообщили в Азово-Черноморском управлении Госпогранслужбы Украины.

Ранее в ведомстве сообщили, что на админгранице работают два из трех пунктов пропуска – «Каланчак» и «Чонгар».

26 января Фискальная служба Украины временно ограничила пропуск машин через пункты пропуска «Каланчак» и «Чаплинка» на админгранице между Крымом и Херсонщиной из-за технического сбоя базы данных.

Напомним, ранее на границе с Крымом ФСБ РФ задержала 26-летнего украинца.

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