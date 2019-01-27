Австрийка, которая хотела попросить военной помощи Путина, получила 14 лет тюрьмы, - СМИ
Австрийка, которая хотела попросить военной помощи Путина, получила 14 лет тюрьмы, - СМИ
Полиция проверяет законность агитации Игоря Шевченко
Полиция проверяет законность агитации Игоря Шевченко
В Харькове задержали грабителя, который изнасиловал провизора в аптеке
В Харькове задержали грабителя, который изнасиловал провизора в аптеке
Обнародован список религиозных организаций, которые должны изменить название
Обнародован список религиозных организаций, которые должны изменить название
Узники “ЛНР”: “Тех, кто воевал, сейчас сажают”
Узники “ЛНР”: “Тех, кто воевал, сейчас сажают”
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Хакеры обнародовали 175 гигабайт "утечки" о войне на Донбассе и связях Кремля с РПЦ
Хакеры обнародовали 175 гигабайт "утечки" о войне на Донбассе и связях Кремля с РПЦ
В Киеве умер журналист Николай Бабич
В Киеве умер журналист Николай Бабич
Супрун назвала среднюю зарплату семейных врачей в 2019 году
Супрун назвала среднюю зарплату семейных врачей в 2019 году
ГлавнаяОбществоЖизнь

Украинец пытался вывезти в Польшу крупную партию старинных монет

Некоторые из монет датированы началом XVIII века.

Крупную партию старинных монет обнаружили вчера на границе с Польшей украинские правоохранители в поезде "Киев - Перемышль". Об этом сообщает Госпогранслужба.

Фото: dpsu.gov.ua

"Товар обнаружили в поезде Интерсити "Киев - Перемышль" по информации сотрудников СБУ в Ровенской области. Во время общего осмотра ... монеты нашли у гражданина Украины 1962 года", - говорится в сообщении.

У мужчины изъяли 375 монет, среди них - античные монеты и монеты датированы началом XVIII века.

Их отправили на экспертизу для установления культурной и исторической ценности.

Напомним, ранее украинец пытался вывезти в Россию более 70 медалей и орденов в протезах ног.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также