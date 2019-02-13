Они пытались выехать из страны без необходимых документов.

На границе с Польшей двое мужчин подрались с пограничниками

В среду утром в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей двое мужчин на микроавтобусе "Мерседес" пытались выехать из Украины без необходимых документов, вступили в драку с пограничниками, а затем заперлись в своем автомобиле.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Вывести водителя и пассажира из микроавтобуса удалось, только разбив окно прикладом автомата.

"Нападавшие не реагировали на неоднократные требования охранников границы выйти из транспортного средства. Только с применением силы в присутствии представителей Нацполиции пограничники задержали нарушителей и доставили в служебное помещение", - говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

На нарушителей составлены админпротоколы. В дальнейшем им может грозить также и уголовная ответственность по ст. 345 Уголовного кодекса (угроза или насилие относительно работника правоохранительных органов).

В ГПСУ напомнили, что, в соответствии с законодательством, в случае выезда из Украины пограничники обязаны контролировать наличие у владельца транспортного средства страхового сертификата "Зеленая карта".

"Госпогранслужба еще раз обращает внимание всех путешествующих на необходимость соблюдения законодательства при пересечении границы. Добавим, что при попытке физического давления на пограничников сотрудники Госпогранслужбы будут действовать адекватно ситуации и в соответствии с законами Украины", подчеркнули в Госпогранслужбе.

Напомним, ранее на границе с Венгрией пограничники со стрельбой задержали двух сомалийцев.