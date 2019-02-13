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За сутки на Донбассе ранен один военнослужащий

Боевики пять раз открывали огонь по позициям ВСУ.

За сутки на Донбассе ранен один военнослужащий
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции украинских войск в районе населенного пункта Марьинка из стрелкового оружия. Также прицельный огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер" - говорится в сообщении.

Также под обстрелами оказались населенные пункты: Хутор Вильный, Станица Луганская, Травневе и Богуславское.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" утром 12 февраля зафиксирован обстрел населенного пункта Широкино из миномета калибра 82 мм, в результате чего мина попала в жилой дом. Характер разрушений уточняется украинской стороной Общего центра координации и контроля", - отмечают в штабе.

С начала текущих суток боевики огонь не открывали.

Напомним, в ООН создали объединенный фонд гуманитарной помощи Украине и призвали доноров присоединиться к нему, чтобы помочь жителям Донбасса, страдающим от войны.

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