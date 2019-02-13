В ООН создали фонд гуманитарной помощи Украине

В ООН создали объединенный фонд гуманитарной помощи Украине и призвали доноров присоединиться к нему, чтобы помочь жителям Донбасса, страдающим от войны.

Об этом на специальном заседании ООН относительно Плана гуманитарной помощи на востоке Украины на 2019 год заявила помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер, сообщает Укринформ.

"Я рада объявить о создании Объединенного фонда гуманитарной помощи Украине и призываю доноров участвовать в нем", - заявила Мюллер.

Она добавила, что несколько стран уже перевели деньги в фонд. По ее мнению, заседание ООН за 12 февраля по Плану гуманитарной помощи Украине на 2019 год позволит привлечь внимание к страданиям украинцев в результате военного конфликта, который продолжается.

"Сегодняшняя дискуссия дает нам возможность еще раз обратить внимание на гуманитарные последствия конфликта. Пока политические дискуссии продолжаются, мы не должны забывать человеческое лицо этого кризиса и его влияние на гражданское население, обычных людей, которые сталкиваются с его последствиями ежедневно", - отметила Мюллер.

Помощник генсека ООН добавила, что общие потребности для гуманитарной помощи жителям востока Украины, которые страдают от вооруженного конфликта по обе стороны линии разграничения, на 2019 год составляют $162 млн.

Ранее правительства Дании, Швеции и Швейцарии объявили о начале проекта, в рамках которого для Донбасса будет выделено более $14 млн.