ЕС и США близки к согласованию санкций против РФ из-за пленных моряков, - СМИ

Ограничительные меры могут быть введены в течение ближайших двух месяцев.

Представители США и Европейского Союза близки к тому, чтобы согласовать санкции против России в ответ на силовой захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе.

Об этом сообщает во вторник газета The Financial Times со ссылкой на дипломатические источники, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что данный вопрос должны обсудить 18 февраля главы МИД Евросоюза. Ограничительные меры, по данным собеседника газеты, могут быть введены в течение ближайших двух месяцев.

Один из источников издания пояснил, что санкции, как ожидается, будут приняты в отношении "физических лиц и компаний", имеющих прямое отношение к захвату украинских моряков и кораблей.

В свою очередь британский телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщает, что "Британия и ее несколько союзников в ЕС добиваются, чтобы новые ограничительные меры были объявлены Европейским Союзом в ближайшие недели".

"Когда есть взаимопонимание (США и ЕС - ред.), то есть и более эффективное воздействие (при введении санкций - ред.)", - цитирует канал своего источника.

"Правильно, что мы сейчас движемся к тому, чтобы повысить цену, которая Россия будет платить за свои действия", - приводит Sky News слова другого источника.

По его данным, переговоры об ограничительном уровне внутри ЕС идут на уровне рабочей группы.

В сообщении канала отмечается, что в ряде западных стран существует обеспокоенность относительного того, что их ответ на инцидент в Керченском проливе был слишком слаб, "позволив остаться безнаказанным тому, что можно назвать нарушением международного морского права".

Кроме того, в сообщении Sky News говорится, что некоторые члены ЕС изначально полагали, что проблема вокруг Керченского пролива будет решена дипломатическим путем. "Однако нет никаких признаков того, что Москва планирует освободить моряков", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, США и ЕС рассматривают меры против России из-за пленных моряков. В частности спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Штаты не будут вести переговоры с РФ, пока украинских моряков не освободят.

Напомним, 25 ноября Россия с применением оружия захватила в нейтральных водах украинские военные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", на борту которых было 24 украинца. Их обвинили в нарушении госграницы, арестовали и вывезли из Керчи в Москву.

Украина расценила это как акт военной агрессии.