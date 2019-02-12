Передвиборна програма Руслана Кошулинського

Програма кандидата на пост Президента України Руслана Кошулинського

План докорінних перетворень Руслана Кошулинського:

ЗА ГІДНЕ МАЙБУТНЄ БЕЗ ОЛІГАРХІВ

Відповідальне народовладдя, замість диктатури олігархів

Здійснити реальну люстрацію — докорінне очищення влади.

Запровадити обов’язкову перевірку держслужбовців, кандидатів на виборні посади за допомогою “детектора брехні” на причетність до корупційних дій, сепаратизму, співпраці з іноземними спецслужбами та наявність громадянства інших держав. Відкрити архіви КДБ СРСР.

Призначати на державні посади фахівців, відібраних на відкритому конкурсі за принципами патріотизму і професіоналізму.

Скасувати недоторканність Президента України, народних депутатів та суддів.

Запровадити дієву процедуру імпічменту Президента. Ухвалити закон про відкликання суддів, посадовців та депутатів усіх рівнів.

Запровадити пропорційну систему виборів до парламенту за відкритими списками.

Заборонити платну політичну рекламу у ЗМІ за три місяці до початку та впродовж усієї виборчої кампанії. Зобов’язати ЗМІ інформувати громадян про своїх власників.

Позбавляти мандату народних депутатів України за «кнопкодавство» та відсутність без поважних причин під час роботи парламенту.

Здійснити реальну судову реформу. Обирати: місцевих суддів ‒ громадою на 5 років, суддів апеляційних судів ‒ з’їздом суддів місцевих судів на 7 років, суддів Верховного Суду ‒ з’їздом суддів України на 10 років.

Ухвалити закон про місцевий референдум. Запровадити механізм ветування громадою рішень органів місцевої влади.

Могутній середній клас (не менше 60% працездатного населення), замість панування олігархії

Ухвалити пакет законів про повернення капіталів з офшорів. Ліквідувати схеми виведення грошей з України та уникнення сплати податків в Україні.

Ліквідувати приватні монополії та картелі. Встановити державний контроль над природними монополіями.

Ухвалити законодавство про стратегічні підприємства та галузі. Заборонити їхню приватизацію. Повернути державі раніше приватизовані.

Перевірити законність приватизації великих підприємств. Повернути державі незаконно приватизовані або змусити власників протягом року сплатити до бюджету збитки, завдані державі. Заборонити приватизацію прибуткових підприємств.

Ухвалити новий Податковий кодекс, що сприятиме розвитку підприємництва. Запровадити прогресивну шкалу оподаткування за принципом: малий бізнес ‒ малі податки, великий бізнес ‒ великі податки.

Забезпечити малий та середній бізнес доступними кредитами. Запровадити безвідсоткові цільові державні кредити на відкриття власної справи.

Ухвалити соціально справедливий Кодекс законів про працю. Встановити тарифікаційну шкалу погодинної оплати праці (за європейськими стандартами). Ввести п’ятикратну різницю між максимальною і мінімальною погодинною оплатою у працівників бюджетної галузі та держпідприємств.

Запровадити єдиний соціальний податок на доходи громадян із прогресивною шкалою оподаткування.

Заборонити торгівлю стратегічним ресурсом України ‒ землею с/г призначення. Надавати її в довгострокове володіння винятково українським громадянам із правом родинного успадкування або продажу лише державі.

Розвивати конкурентоспроможні галузі української промисловості: військово-промисловий комплекс, інформаційні технології, авіа-, судно-, верстато- та машинобудування, космічну, харчопереробну тощо. Спрямувати державну підтримку на високотехнологічні, наукоємні, інноваційні, імпортозамінні та вертикально інтегровані галузі.

Справедливі тарифи для людей, замість корупційних надприбутків для олігархів

Повернути до комунальної або державної власності підприємства-монополісти електро-, газо-, тепло-, водопостачання тощо.

Зруйнувати корупційні схеми в енергетичній галузі. Провести повну інвентаризацію видобутку та виробництва всіх енергоносіїв. Встановити реальних власників підприємств галузі, наявність та законність отриманих ліцензій.

Ліквідувати корупційні схеми при формуванні тарифів. Надавати газ та електроенергію для населення за собівартістю.

Ухвалити державну програму енергетичної незалежності України за принципом: зменшення споживання, збільшення видобутку, диверсифікація джерел (не більше ніж 30% від однієї країни-постачальника). Заохочувати споживачів до переходу на енергоощадні технології.

Гідне майбутнє громадян, замість непевності завтрашнього дня

Створити українським заробітчанам умови для повернення на Батьківщину. Вважати інвестиціями й не оподатковувати зароблені ними гроші та майно. Здійснювати державний захист українців за кордоном.

Заохочувати повернення українських науковців з-за кордону. Привести патентне законодавство України у відповідність із провідною світовою практикою. Забезпечити виплату науковцям не менш ніж 25% суми, отриманої з продажу прав на патент за їхній винахід. Збільшити фінансування фундаментальних досліджень.

Усунути причину трудової міграції та демографічної кризи ‒ забезпечити кожній українській сім’ї конституційне право на житло. Зобов’язати будівельні компанії зводити соціальне житло за доступними цінами згідно з державною програмою.

Затвердити державну житлову програму для багатодітних сімей: сім’ї з трьома дітьми — державний безвідсотковий кредит; із чотирма дітьми ‒ безвідсотковий кредит із компенсацією 50% вартості житла; із п’ятьма дітьми і більше ‒ безкоштовне житло від держави.

Захищати традиційні сімейні цінності. Збільшувати розмір виплат українським сім’ям у зв’язку з народженням кожної наступної дитини, відповідно до інфляції та росту цін на дитячі товари.

Розширювати мережу дошкільних освітніх закладів. Забезпечити кожній українській дитині доступ у дошкільний заклад.

Запровадити соціальну та академічну стипендії, встановити їхній розмір відповідно до прожиткового мінімуму.

Скасувати несправедливу пенсійну реформу. Ухвалити Закон про багаторівневе пенсійне забезпечення. Узалежнити пенсійний вік від середньої тривалості життя. Встановити пряму залежність розміру пенсії від стажу роботи та допустиму п’ятикратну різницю між максимальною і мінімальною пенсією для солідарної пенсійної системи.

ЗА МИР НА СВОЇЙ, БОГОМ ДАНІЙ ЗЕМЛІ

Чітка геополітична стратегія, замість безхребетної міжнародної політики

Визначити європейський україноцентризм стратегічним курсом держави, згідно з яким Україна прагне стати геополітичним центром Європи. Формувати новий вектор української геополітики — на утворення нової європейської єдності ‒ Балто-Чорноморського Союзу.

Визнати РФ державою-агресором на всіх рівнях світової дипломатії. Розірвати дипломатичні відносини, а також усі міжнародні договори з РФ та не відновлювати їх до повної деокупації.

Ініціювати створення міжнародного трибуналу з розслідування злочинів проти людства, здійснених РФ у ході агресії проти України.

Ініціювати зміну безплідних Мінських угод та Нормандського формату (Москва і її бізнес-партнери проти України) на Будапештський формат за участі США і Великої Британії (Україна і її стратегічні союзники проти агресора). Звільнити Крим і Донбас від окупантів.

Укласти двосторонні угоди зі США та Великою Британією — країнами-гарантами за Будапештським меморандумом 1994 р. — про повномасштабну військово-технічну допомогу Україні та надання летального озброєння.

Досягти вигідних для України умов, чітких гарантій, конкретних заходів і термінів можливого вступу України до ЄС і НАТО.

Вжити системних, а не декларативних заходів для європейської та євроатлантичної інтеграції України. Провести деолігархізацію та реальну люстрацію влади та силових структур.

Єдність Верховного Головнокомандувача й солдата, замість зневіри. Гідне забезпечення Армії, замість корупції

Запровадити воєнний податок з олігархів та прогресивний воєнний збір за принципом: більші доходи ‒ більший відсоток.

Встановити розмір фінансування ЗСУ на рівні не менше 5% ВВП. Забезпечити приведення армії до вимог і можливостей сумісного виконання завдань із силами держав-членів НАТО.

Ухвалити Закон «Про сектор безпеки та оборони» з чітким розподілом повноважень всіх силових структур і цивільних.

Створити високотехнологічну професійну контрактну армію. Заснувати народний резерв ЗСУ за швейцарським зразком.

Створити потужний ракетний щит України — стратегічні неядерні сили: СВ (сухопутний компонент); ПС (повітряний компонент); ВМС (морський компонент); носій ракета дальністю від 500 км і більше.

Провести повне переозброєння Збройних Сил України. Ухвалити Державні довгострокові програми про повне переозброєння та розвиток ЗСУ терміном на 15-20 р., з контролем виконання – щорічно.

Ухвалити державну програму військового кораблебудування терміном на 15-20 р. з урахуванням основних класів кораблів: десантні; мінно-тральні; фрегати (з керованою ракетною зброєю); корвети (з керованою ракетною зброєю); катери різного призначення.

Ухвалити Закон «Про морську політику України».

Реорганізувати військово-промисловий комплекс для потреб війни та ефективної участі України у світовому ринку зброї.

Ухвалити Закон «Про цивільну зброю і боєприпаси».

Гарантувати гідне грошове утримання та пільги для військовослужбовців. Ухвалити Державну програму забезпечення військовослужбовців житлом. Вирішити медико-соціальні проблеми учасників московсько-української війни та членів їхніх сімей.

Легалізувати та надати відповідний правовий статус і соціальний супровід усім її дійсним учасникам, їхнім сім’ям, а також сім’ям загиблих українських героїв. Забезпечити соціальну реабілітацію та працевлаштування учасників московсько-української війни.

Національна гідність, замість українофобії та ворожої пропаганди

Ухвалити Закон «Про правонаступництво України щодо Української Народної Республіки».

Забезпечити українській мові реальний статус єдиної державної.

Зобов’язати всіх держслужбовців вживати українську мову на роботі та під час публічних виступів. Запровадити обов’язковий іспит з української мови для держслужбовців та кандидатів на виборні посади.

Очистити український інформаційний простір від ворожої пропаганди. Позбавляти ліцензій ЗМІ, які порушують мовне законодавство, принижують національну гідність українців, поширюють дезінформацію або ведуть антиукраїнську пропаганду.

Спрямувати кожну шосту гривню з прибутку від прокату іноземної кінопродукції на розвиток вітчизняного кіно. Встановити податок на рекламу, яку транслюють під час показу іноземних фільмів та серіалів, на користь українського кіно.

Скасувати оподаткування на україномовне книговидання, аудіо- та відеопродукцію, програмне забезпечення.

Мир на українських правилах, замість війни на покоління і покоління

Зберегти унітарний устрій держави. Заборонити надання будь-якої автономії, “спеціального статусу” чи “особливого порядку місцевого самоврядування”.

Викорінити незаконну практику подвійного громадянства. Позбавляти громадянства осіб, які є громадянами інших держав.

Встановити повну економічну, енергетичну, ресурсну та транспортну блокаду тимчасово окупованих територій. Припинити діяльність російського бізнесу в Україні, запровадити ембарго на російський капітал, товари та послуги. Націоналізувати активи, кінцевими власниками яких є громадяни РФ чи держава-агресор.

Проводити будь-які вибори на тимчасово окупованих територіях лише після повної деокупації та перепаспортизації населення. Здійснити перевірку кожної особи на наявність громадянства інших держав; співпрацю з окупаційним режимом; лояльність до України.

Притягнути до кримінальної відповідальності та позбавити громадянства усіх, хто зрадив Україну, працював на окупаційну адміністрацію, брав участь у бойових діях проти України та вчиняв інші злочини. Розпочати негайні заочні судові процеси щодо виявлених колаборантів та зрадників, оголосити їх у міжнародний розшук.

Ухвалити державну програму реінтеграції територій, що були під окупацією.

Забезпечити захист національних прав автохтонного українського населення Криму та Донбасу після звільнення їх від окупації.