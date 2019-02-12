Передвиборна програма Аркадія Корнацького

Передвиборна Програма кандидата на пост Президента України Корнацького Аркадія Олексійовича

Владу – народу!

Сучасній українській державі – сто років. Її вистраждав, виборов і створив Український народ.

Згідно його волі, держава має бути народною – і тільки такою.

А дійсно народною може бути тільки та держава, в якій влада здійснюється самим народом. Державна влада – бо іншої не існує, і здійснюється реально, а не на папері або на словах.

Народовладдя, або демократія, здійснюється народом шляхом участі у Радах депутатів. Щонайперше у місцевих, найбільш числених і наближених до людей органах влади – сільських, селищних, міських Радах.

Ці місцеві органи державної влади мають бути у кожному селі, селищі, місті, районі великого міста – тільки тоді влада буде повсюдною.

І мати усі без винятку владні повноваження, необхідні для реалізації прав місцевих громад і мешканців – тільки тоді влада буде повноцінною.

Довершує демократію пряма участь громадян у виборах, референдумах і органах влади вищого рівня.

I

Влада – народна і для народу, всі природні ресурси та економічні активи країни – власність народу, а розподіл суспільного багатства – справедливий.

Так записано в усіх українських Конституціях і так мало бути.

Але вже сто років, як воля засновників української держави грубо плюндрується.

Близько семидесяти років – комуністами. І майже тридцять років – їх перефарбованими нащадками. У роки Незалежності під гаслами демократизації вони насправді згорнули демократію, права і свободи людини і громадянина навіть порівняно з комуністичною добою, перетворили місцеві органи державної влади на примарні “органи місцевого самоврядування” без належних повноважень та бюджетних надходжень, та й тих більшу частину наразі ліквідують.

Вони позбавили народ прав на безоплатну освіту і медицину, соціальних гарантій, правосуддя, справедливості, можливості здійснювати владу через органи державної влади. Бо на хвилі кожної народної революції до влади приходили не слуги народу, а його гнобителі.

Що сто, що двадцять сім, що п’ять років тому.

Вони щоразу обманювали народ і зловживали владою. У роки Незалежності вони використали владу для шаленого самозбагачення і створення такої політичної системи, яка служить тільки їм та дозволяє знову й знову обманювати народ і далі триматися при владі.

Очистити українську політику від олігархічних кланів у владі, що називаються “політичною елітою” – це і є моя задача №1 як Президента України.

Не буде відсторонена від влади вона вся, з так званою “опозицією” включно, нічого на краще в Україні не зміниться!

Очистимо владу від них – відкриємо шлях до органів влади здоровим народним силам!

Українське зло №1 і корінь усіх проблем, олігархат і його “політична еліта”, породили антинародне законодавство, тотальну корупцію, знищення армії, беззаконня, свавілля, зубожіння, безправ’я, незахищеність і вимирання народу, його зневіру в українську державність і врешті-решт – сепаратизм, порушення територіальної цілісності України, війну і великі народні жертви та страждання.

Вони й далі грабують народ і руйнують країну – і нічого не бояться. Бо переконані у непорушності створеної ними для себе, коханих, політичної і державно-правової систем.

Та якщо ви підтримаєте мою Програму і довірите мені високий пост Президента України, “еліта” буде сильно засмучена. У перші ж дні здійснення повноважень Президента України законодавство, яким вона зловживає для встановлення диктатури олігархату і гноблення народу, я застосую щодо неї самої і встановлю в Україні те, про що “еліта” геть забула – верховенство права.

Прогнати “еліту” міг би черговий Майдан, але в умовах війни, розрухи, розвалу правоохоронної системи і розгулу свавілля, які є прямими наслідками її політики, стихійна революція може призвести до великої крові і до краху державності.

І залишати її при владі теж неможливо – її “реформи” призведуть до знищення України ще скоріше.

Тому тільки безпрецедентні й безкомпромісні юридичні дії глави держави можуть врятувати країну.

Я виконаю цей доленосний обов’язок у перші ж дні після обрання на пост Президента України.

Цього разу українська революція буде здійснена мирно, “зверху” і виключно у правовий спосіб. Діяльність політичних партій та громадських організацій, дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу, порушення територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, відповідно до Конституції України буде зупинена і заборонена.

Люстрація буде вчинена рішучими юридичними діями Президента України на основі та на виконання Конституції України і судовими рішеннями. На забезпечення державної незалежності, національної безпеки України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина я задію весь арсенал повноважень Президента України і весь потенціал чинної Конституції України.

“Еліта” не сховається від правосуддя. Їй не допоможе створена нею система ручного контролю судів – вона втратить її в один день. Мої звернення до судів для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина, суверенітету, соборності, національної безпеки і державної незалежності будуть вчинені безпосередньо на підставі Конституції України. Суди керуватимуться принципом верховенства права і нормами Конституції.

За моєї ініціативи також буде створено Міжнародний трибунал. Це буде перший у світі антикорупційний Трибунал, який розглядатиме справи гнобителів народу, в тому числі за відмивання корупційних активів у США та ЄС і масове корумпування політиків цих держав. Боротьба з корупцією для США і ЄС є не менш актуальною, ніж для України, і українська корупція не кінчається на їх кордонах.

Відповідно до міжнародних угод, які я підпишу, до розшуку в Україні та за її межами активів українських корупціонерів будуть долучені провідні зарубіжні антикорупційні органи. Знайдемо все і повернемо вкрадене народу.

Надалі судову систему буде реорганізовано, впроваджено класичну трьохрівневу, просту й прозору структуру судової влади. Судді місцевих судів будуть обиратися громадянами і будуть їм підзвітні. Буде впроваджено мирові суди.

Буде відновлено прокурорський нагляд за додержанням законності органами влади.

II

Я створю умови для відновлення економічної могутності України. Демонополізація, ліквідація корупції, унеможливлення рейдерства і різке підвищення відповідальності за нього, зелене світло для малого і середнього бізнесу, стабільність законодавства, спрощення системи оподаткування і адміністрування податків при підвищенні відповідальності за несплату податків, індустріалізація в режимі інвестиційного буму, сільська політика відповідно до моєї концепції тощо.

Українська економічна стратегія, інвестиційний клімат будуть кращими китайських і найпривабливішими у світі.

III

Гіркий і трагічний для українського народу столітній досвід державотворення показує, що не можна покладатися на обіцянки українських політиків.

Обмануть, обкрадуть і голими по світу пустять – а то і закатують.

Вихід один – створити таку політико-правову систему, яка не давала б політичним пройдисвітам – якщо вони все-таки проникнуть у владу – жодних шансів на зловживання.

Всю систему органів влади буде глибоко і за короткий час змінено, повноваження і юрисдикцію розумно перерозподілено.

Буде змінено керівний склад Кабміну, державних адміністрацій, правоохоронних установ, спецслужб. Центральні органи виконавчої влади очолять антикорупціонери і реформатори з світовими іменами, інші установи – не пов’язані з “політичною елітою” знані фахівці, яким довіряє суспільство.

З мотивів невідповідності Конституції України буде зупинена дія незаконних актів Кабміну. Саме вони довершують антинародність і корупційність законодавства. Надалі, за невідкладними законопроектами Президента, все антиконституційне законодавство буде скасоване і прийняте нове – таке, якого давно чекає народ, яке вкрай потрібне бізнесу і суспільству загалом.

Реорганізація Кабміну, ліквідація держадміністрацій, держслужб, держагенцій, максимальне спрощення структури уряду і скорочення повноважень його органів будуть здійснені в найкоротші терміни.

Я забезпечу встановлення реальної демократії, перетворення місцевих громад у повноправних власників майна і ресурсів, суб’єктів владних повноважень, а місцевих Рад і їх виконкомів – у повноцінні органи державної влади, передачу їм усіх владних повноважень ліквідованих державних адміністрацій і частини повноважень урядових структур.

Місцеві Ради отримають повноваження із розпорядження землями і природними ресурсами, більше джерел наповнення бюджетів, ніж зараз у міст обласного значення. Сільради, школи, дитсадки, ФАПи, поштові відділення будуть відновлені у всіх селах, де вони ліквідовані.

Права місцевих громад і умови існування людей у селах і містечках знищуються “елітою” вже понад 20 років, і це стало однією з причин народної ненависті до влади, сепаратизму і війни.

Я припиню ці порушення Конституції України, що з 2014 року продовжуються під вивіскою ”реформи місцевого самоврядування”, і зроблю всі місцеві громади повноправними.

Головні причини і умови для сепаратизму і федералізації України, створені “політичною елітою”, відпадуть.

Така внутрішня політика, значне поліпшення матеріального стану і соціального забезпечення громадян України, умов ведення бізнесу, стрімке зростання економіки, зміцнення на ділі, а не на словах Збройних Сил України та належне використання міжнародно-правових інструментів протидії агресії та анексії, стануть запорукою відновлення суверенітету України на всій її території. Це моя відповідь на питання “як повернути Крим і Донбас”.

IV

Очищення України від олігархічної “еліти” буде закріплено приходом до Верховної Ради нових партій і політиків. Я створю умови для активного формування дійсно народних політичних об’єднань і перекрию шляхи створення корупційно-політичних проектів.

Верховна Рада України буде вищим законодавчим органом народу, а не олігархату, як зараз. Для цього, по-перше, буде розширено її повноваження; по-друге, кількість народних депутатів буде збільшено до шестисот, і вони будуть представляти всі соціальні групи народу; по-третє, вони працюватимуть не на постійній основі, а сесійно.

Пріоритетом роботи ВРУ стане ясність і народна спрямованість законів.

Для припинення жахливого хаосу в законодавстві у Верховній Раді буде створено Інститут законотворчості, який буде готувати законопроекти на найвищому професійному рівні. Буде опрацьовано мій проект нової редакції Конституції України, що виключає всі вади чинної Конституції України і передбачає збільшення повноважень Верховної Ради за рахунок перегляду повноважень Президента України.

Парламентсько-президентський устрій держави буде належно врегульовано, колізії компетенцій вищих органів влади будуть повністю виключені.

Українська держава стане дійсно народною і буде перейменована в УНР – Українську Народну Республіку.

V

Розпад СРСР і світової комуністичної системи став для бувших соціалістичних країн початком нової історичної епохи. Вони пішли різними шляхами, успішними і не дуже. Україну, найпотужнішу в складі СРСР промислово-аграрну державу, спіткала найгірша доля. За неповних тридцять років усе, що створено народним потом і кров’ю протягом попередніх семидесяти років, знищено або розкрадено. Нація поставлена на межу виживання, а українська державність – на край небуття.

Далі так бути не може. Народ має покласти цьому край, обравши Президентом України людину, яка звільнить його від гнобителів і відновить справедливість.

“Україна – держава трудового народу” – ця омріяна українцями у віках національна ідея привела мене у політику і буде для мене дороговказом з першого дня виконання повноважень Президента України і до останнього дня моєї політичної діяльності.