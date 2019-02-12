Волкер: Россия четыре года ежедневно нарушает Минские договоренности

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер констатировал, что Российская Федерация на протяжении четырех лет нарушает Минские соглашения.
Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.
"Четыре года назад Россия подписала комплекс мер, в которых первый пункт касался режима прекращения огня с 14 февраля. Примерно через неделю Россия и ее марионеточные силы захватили Дебальцево", - подчеркнул Волкер.
"С того времени, за прошедшие четыре года Россия нарушала Минские соглашения ежедневно. Настало время для мира в Украине", - добавил Волкер.
Напомним, 12 февраля 2015 года участники Трехсторонней контактной группы по итогам переговоров в Минске подписали "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений". Эти договоренности, в частности, предусматривали незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также отвод тяжелого вооружения обеими сторонами на равные расстояния. Предусматривалось также восстановление Украины полного контроля над госграницей; вывод из Донбасса российских наемников и незаконных вооруженных формирований и техники.
В конце января спецпредставитель действующего главы ОБСЕ в Украине мартин Сайдик сообщил о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который мог бы заменить Минские соглашения. Однако, его заявление раскритиковали в Украине. В частности, по мнению главы МИДа Павла Климкина, мирный план не содержит принципиальных отличий от Минских договоренностей, но требует дальнейшей доработки.