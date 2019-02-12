​Передвиборна програма Юрія Дерев’янка

Передвиборна програма кандидата на пост Президента України ДЕРЕВ’ЯНКА ЮРІЯ БОГДАНОВИЧА

НОВІ МОЖЛИВОСТІ

Світ змінився. Минулий аналоговий світ можна було контролювати, в нього були господарі. Натомість сучасний світ має безмежні можливості.

І це можливості для кожного з нас. Все, що нам потрібно - це зробити крок і увійти в цей світ.

Яку країну ви обираєте?

Країну минулого, де влада належить олігархам? Де держава є лише апаратом примусу, громадяни - піддані, які залежать від чиновників-феодалів і мають сплачувати їм данину? У ній 90% людей працюють за їжу і рахують копійки до наступної зарплати? Країну, в якій люди почувають себе беззахисно і не можуть жити впевнено?

Чи Україну майбутнього - сучасну і демократичну? - В ній держава створює умови для самореалізації людей і надає їм необхідні сервіси. Громадяни тут - джерело влади, чиновники - наймані менеджери, а податки - плата за можливості комфортного життя і та розвитку. Країну, в якій люди не виживають, а ЖИВУТЬ ВПЕВНЕНО у завтрашньому дні, живуть у безпеці. Країну, де є справедливість.

Я йду в Президенти - щоб усі ми жили в сучасній та успішній Україні. Моя мета - вщент зруйнувати існуючу систему і збудувати принципово нову: забрати в олігархів монополію на економіку, ЗМІ, формування влади, політику, монополію на наше майбутнє. Дати людям НОВІ МОЖЛИВОСТІ.

Мої однодумці - представники середнього класу, молодь, підприємці, програмісти, автомобілісти, прихильники ліберальної економіки та демократичних цінностей, думаючі та активні українці.

Зі мною - ті, хто має гідність, стійкі переконання та ВОЛЮ ЗМІНИТИ КРАЇНУ.

Разом ми маємо чіткий план змін і знаємо як його втілити .

НЕОЕКОНОМІКА

Неоекономіка створить найкращі податкові та інвестиційні умови в Україні та стане основою для стрімкого зростання економіки. Як наслідок - гідні зарплати, робочі місця, а також - можливість нашим заробітчанам повернутися в Україну.

Ліквідація штучних монополій та громадський контроль над природними монополіями, з встановленням обмежень по їхній рентабельності. Створення максимально конкурентних умов на всіх ринках, рівні можливості доступу до інфраструктури та природних ресурсів. Це дозволить припинити тарифний грабунок людей олігархічними кланами.

Право власності - священне і недоторканне:

встановимо покарання за махінації з реєстрами власності - 12 років ув’язнення для рейдерів та “чорних” реєстраторів,

бази даних на технологіях блокчейн унеможливлять несанкціоновані зміни та забезпечать прозорість операцій,

законодавчо забезпечимо механізм передачі у власність мешканців багатоквартирних будинків земельних ділянок під будинками та прибудинкової території.

Податки - не тягар, а можливості

Встановимо ліберальну податкову систему. Податкове навантаження на економіку зменшимо з 42% - до 30%, а протягом каденції до 25%, що в рази збільшить ріст ВВП та рівень життя громадян. Це означає:

скасування податку на прибуток. Замість нього - податок на виведений капітал,

зниження ПДВ з 20% до 15%,

всі податки на заробітну плату - не більше 20%.

Це означає ПДФО з 18% знижується до 10%, ЄСВ з 22% знижується до 17% (у загальний пенсійний фонд) + 5% на персональний накопичувальний пенсійний рахунок (при цьому сума ЄСВ не буде перевищувати розміру середньої пенсії).

Легалізація всіх видів економічної діяльності

Забезпечимо легалізацію всіх видів підприємницької діяльності, у тому числі обіг ринку криптовалют з нульовою ставкою оподаткування прибутку на 10 років.

Ні - перевіркам та складній дозвільній системі

У 3-4 рази скоротимо кількість дозвільних документів, кількість контролюючих органів та їх штат.

Встановимо заборону на фіскальні перевірки до встановлення ліберальної податкової системи.

Всі дозволи та ліцензії надаватимуться за лічені години за заявницьким принципом через електронний кабінет.

Забезпечимо рівний доступ до надр, електричних, газових та інших інфраструктурних мереж.

Кошти для розвитку бізнесу

Не менше 1% Державного бюджету буде спрямовуватися на старт і розвиток малого підприємництва.

Розмитнення авто та інших товарів

Розмитнення будь-якого авто - 10% від його вартості. Автомобіль - це не розкіш, а засіб пересування та економічної активності.

Відкрита митниця: люди проходять кордон за 15, а товари - за 30 хвилин.

Цивілізований ринок землі

Ми проти дерибану землі. Власниками землі можуть бути виключно громадяни України. Сільське господарство має спиратися на мале та середнє фермерство. Відкрити ринок землі можливо лише після здійснення таких кроків:

захист права власності на землю,

передача земель поза межами населених пунктів у власність територіальних громад,

доступ фермерів до фінансових ресурсів для придбання землі,

створення електронного майданчика для оренди та продажу землі.

Система збереження здоров’я базується на:

- впровадженні ранньої діагностики стану здоров’я та популяризації здорового способу життя,

- страховій медицині, яка поширюється на всіх громадян незалежно від статків та гарантує повний пакет необхідних медичних послуг, як на первинному рівні, так і у випадку важких чи специфічних хвороб.

Особисте управління пенсійними накопиченнями та спадкування пенсії

Трирівнева система пенсійного забезпечення:

солідарна – обов’язковий внесок до загального пенсійного фонду,

індивідуально-накопичувальна – обов’язкові внески на персональні пенсійні рахунки кожної людини - законодавчо захищені від інфляції,

добровільне пенсійне страхування.

СТРАТЕГІЯ ПЕРЕМОГИ У ВІЙНІ

ТА ПОВЕРНЕННЯ ТЕРИТОРІЙ

Має три складові:

1. Сильна економіка.

2. Боєздатна армія.

3. Комплексний план дій за участі міжнародних партнерів.

Боєздатна армія

Побудуємо професійну армію за стандартами НАТО, як щодо озброєння, так і щодо матеріального та фінансового захисту військових і їхніх сімей.

Професійна армія буде доповнена резервною. Чоловіки 18-55 років за місцем свого проживання щороку проходитимуть двотижневий військовий вишкіл і в разі потреби зможуть стати на захист своєї землі.

Військовий бюджет складатиме не менше 5% ВВП, а його витрати будуть жорстко контролюватися.

Право на збройний захист

Встановимо право на захист свого життя, здоров’я, і власності, життя і здоров’я своєї родини за допомогою вогнепальної зброї. Це дозволить сформувати принципово новий погляд на особисту та національну безпеку.

Комплексний план дій за участі міжнародних партнерів

Для повернення та відновлення окупованих та анексованих територій втілимо комплексний план дій за участі міжнародних партнерів, який передбачає одночасну реалізацію поліцейської, військової місій та фінансування відновлення зруйнованих українських територій під контролем спільної цивільної місії. Через 3-5 років реалізації такого плану - проведення вільних виборів на звільнених від окупації територіях.

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

Україна стане повноцінним учасником ЄС та НАТО за умови збереження верховенства власних інтересів.

Ініціюємо створення військово-політичного та економічного Балто-Чорноморського союзу країн, розташованих між Балтійським і Чорним морями.

ФОРМУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ВЛАДИ

ЧЕРЕЗ ЕЛЕМЕНТИ ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Електронне голосування

Поряд зі звичайним голосуванням з’явиться можливість електронного голосування та голосування поштою. Це в рази здешевить вартість виборів, збільшить їхню прозорість, голосування буде захищеним від фальсифікацій. Громадяни зможуть формувати порядок денний для своїх представників, голосувати не раз на п'ять років, а кілька разів на рік - у разі необхідності. Це дасть можливість голосувати 7 мільйонам українців за кордоном.

Відкликання депутатів та чиновників

Створимо можливість голосувати за відкликання депутатів, мерів та будь-яких посадовців, які не виконують своїх обіцянок та обов’язків.

Відповідальність Президента України

Ухвалимо Закон про ІМПІЧМЕНТ - забезпечимо відповідальність Президента перед народом.

Відкриті списки та скасування мажоритарки

Встановимо систему виборів за відкритими партійними списками із забороною телевізійної та бордової політичної реклами, скасуємо мажоритарку.

Чесні судді та верховенство права

Будь-який суддя автоматично звільняється з посади, якщо двічі на рік Європейський суд з прав людини скасовує його рішення. Конституція, закони та практика ЄСПЛ стануть основою при здійсненні судочинства. Суди будуть очищені від телефонного права та корупції. Українці матимуть справедливість в судах.

Виборність суддів та шерифів

Громадяни зможуть обирати та відкликати суддів першої інстанції та керівників місцевих поліцій (шерифів) з-поміж місцевих мешканців, які склали фахові іспити та пройшли відбір на доброчесність.

Децентралізація та новий територіальний устрій

Забезпечимо реальну фінансову децентралізацію та завершимо формування об’єднаних територіальних громад. У новому адміністративно-територіальному устрої України буде створена ще одна область - Криворізька.

50% жінок у владі

Створимо НОВІ МОЖЛИВОСТІ для жінок, які бачать себе у політиці та владі. Результатом цього стане те, що 50% жінок буде на всіх рівнях влади.

ДЕРЖАВА-СЕРВІС: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ПРОТИ ОЛІГАРХІВ

Цивілізовані відносини між державою та громадянами

Держава-сервіс починається з цифрової держави. Це дасть можливості громадянам управляти державою та отримувати державні сервіси через електронний кабінет у смартфоні або комп’ютері. Цифрова держава скоротить роздутий чиновницький апарат та зробить корупцію майже неможливою.

Безкоштовний інтернет

Встановимо безкоштовний високошвидкісний інтернет по всій території України. Кожен зможе користуватися послугами цифрової держави, брати участь у житті громади та держави через механізм електронних голосувань з будь-якої точки світу. “Зомбоящик” перестане бути монопольним джерелом інформації, коли буде доступна можливість необмеженої комунікації.

Право на доступ до правдивої інформації

Скасуємо інформаційну монополію. Законом буде обмежена можливість олігархів володіти ЗМІ, приховано фінансувати політичні партії та організації.

Електронний кабінет

Усі послуги надаватимуться через електронний кабінет, де зберігається інформація про людину, її електронний підпис, історія запитів та звернень до органів влади. Персональні дані належатимуть тільки людині, яка сама контролює, якій установі, коли і для чого надається інформація.

Через електронний кабінет можна буде записатися на прийом до лікаря, оформити медичне страхування, подати документи на вступ до ВНЗ тощо.

Доступ до якісної освіти

Шкільне виховання відбуватиметься з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини та буде спрямоване не лише на отримання знань, але й навичок. Уся шкільна програма у викладі найкращих вчителів країни буде доступна безкоштовно кожному учню онлайн.

Диплом стане гарантією працевлаштування, а обрана професія відповідатиме потребам ринку. Кожен студент отримає освітній сертифікат, який дасть можливість вільно обирати вищий навчальний заклад та оплачувати ним за освіту.

ЗАХИСТ ПРИРОДИ - УМОВА ЯКОСТІ ЖИТТЯ

Україна без жорстокості - це наша ВОЛЯ!

Ми захищаємо і будемо захищати тварин від жорстокого поводження. Зробимо реальною кримінальну відповідальність для тих, хто знущається з тварин. Зупинимо догхантерів та використання тварин у цирках.

Екологічна політика

Питання вирішення екологічних проблем та довкілля стануть одними з пріоритетів держави:

зупинимо нещадну вирубку лісів та забезпечимо їх відновлення;

запустимо систему екологічного моніторингу та контролю за станом води, ґрунтів, повітря. Кожна людина зможе контролювати рівень забрудненості довкілля он-лайн та безкоштовно;

посилимо покарання для порушників природоохоронного законодавства;

сприятимемо застосуванню і поширенню еко-інновацій, екологічно чистих технологій, розвитку альтернативної енергетики.

Безпечне екологічне довкілля - це здоров’я людини. Захистити екологію - це наш обов’язок перед нашими дітьми.

Сьогодні ми з вами маємо унікальний шанс протягом року змінити країну, знищити чинну олігархічну систему і дати шанс нашим дітям зростати в країні нових можливостей, де кожен зможе самореалізуватися, де ми будемо жити впевнено в завтрашньому дні в безпечній країні!

ДАВАЙТЕ ПЕРЕМОЖЕМО РАЗОМ!!!