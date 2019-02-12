Передвиборна програма Миколи Габер

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ ГАБЕР МИКОЛИ ОЛЕКСАНДРОВИЧА

УКРАЇНСЬКА МРІЯ

Доктрина розвитку

Україна має мати доктрину розвитку - Українську мрію. Де чітко буде зазначено, що ми будуємо, з якою метою, для кого. Це мрія про Країну з гарними, якісними дорогами, ввічливими правоохоронцями, чесними суддями, порядними політиками, високими зарплатами та рівнем життя.

Я починав свій шлях вчителем. Працював науковцем. Добре розумію важливість культури, освіти, патріотичного виховання . Без ідеї, без мрії та доктрини розвитку нічого не буде. Україні потрібна об’єднавча ідеологія Громадського Патріотизму та Доктрина розвитку – Українська мрія. Про сильну, багату, самодостатню країну. Без зовнішнього управління. Без ганьби корупції та казнокрадства. Я зроблю Україну - Країною №1. Я збираю в команду патріотів України, чесних, порядних, професійних людей, які люблять Україну. Ми об’єднаємо країну. Повернемо країні українську сутність. Збережемо єдність. Повернемо територіальну цілісність.

Наведемо реальний порядок. Відмінимо грабіжницькі податки та бандитські порядки. Я забезпечу виконання Конституції України. Думатиму про людей та державу. Чиновники та депутати працюватимуть на громадян України. Бандити сидітимуть в тюрмах. Люди будуть захищені, дихатимуть вільно. Бізнес розвиватиметься. Робочі місця і високі зарплати, ось що я дам людям. Я і моя команда, подаруємо людям європейський рівень життя. Вони заслуговують на це. Щоб кожний, хто живе в Україні, пишався своїм громадянством, жив багатим, щасливим та заможним життям. У нас для цього все є. Потрібен господар, і потрібен порядок.

Україні потрібна модернізація. Моя команда робитиме ставку на інноваційний розвиток та модернізацію країни, на науковий прогрес. Залучатиме до співпраці найкращих спеціалістів світу, науковців, інженерів, розробників та використовуватиме найновіші модні світові ідеї та технології. Ми будемо будувати наукові міста, фабрики та заводи, створювати «силіконові долини» та розвивати освітні центри. Справжній науковий прогрес не віддільний від свободи та демократії, свободи думки та совісті, толерантності, вільної творчості, підприємництва, вільного обміну думок і знань. Чиновник буде обмежений від втручання в ці сфери. Держава має обрізати власні повноваження. Скоротити втручання в життя суспільства, вчасно відходити з дороги, звільнюючи місце вільній ініціативі громадян. Всі важливі питання мають вирішуватися на місцевих та загальнонаціональних референдумах.

Україні потрібні зміни. В першу чергу треба змінити відношення держави до людини, до громадянина. Повага до людини, захист її добробуту, гідності та законних інтересів, стане головною задачею Президента. Я зміню систему влади. Буде знищена система виконавчого двовладдя. Строк перебування однієї особи на Президентській або депутатській посаді буде обмежений: для Президента – один термін, народних депутатів – не більше двох каденцій підряд. Буде ухвалено закон про імпічмент Президента. Недоторканість Президента, депутатів, суддів та прокурорів будуть обмеженні. Закону дозволить виборцям їх відкликати.

Буде знищена корупція в СБУ, МВС, ГПУ, Верховній Раді, Кабінеті Міністрів, Адміністрації Президента та в усіх ланках державної влади.

На посади призначатиму кращих професіоналів з усіх регіонів рівномірно. Від яких вимагатиму професійності, порядності, патріотизму.

Вимагатиму обмежити політичну рекламу, встановити рівні можливості для всіх учасників будь - яких виборів, обмежити можливі фінансові затрати на політичну рекламу, а пряму рекламу на телебаченні , радіо та біг-бордах заборонити повністю. Політики мають йти до людей та дивитися їм у вічі.

Суддів для себе обиратимуть люди на строк до 5 років, з числа кваліфікованих юристів підготовлених державою. Всі важливі питання мають вирішуватися на загальнодержавних і місцевих референдумах.

Буде змінена військова та оборонна доктрина України. Збройні сили України та поліція будуть націлені звільняти захоплені території день за днем, наводити законний порядок та захищати інтереси громадян України на всій території України. Впевнений Україна здатна протистояти будь якому ворогу. Як Президент України гарантую військовим сучасне озброєння, суттєве підвищення матеріального та фінансового забезпечення, поліпшення умов військової служби. На керівні посади будуть призначатися ефективні, бойові офіцери,які дбатимуть про життя солдат і здатні забезпечити перемогу. Основою ЗСУ стане могутня професійна контрактна армія, посилена добровільним резервом, підкріплена двосторонніми оборонними договорами з стратегічними партнерами. «Мінський формат» буде змінений на Будапештський,в переговорному процесі мають приймати всі країни – гаранти Будапештського меморандуму. Це дасть можливість розробити покрокову стратегію звільнення Донбасу та Криму, і змусить країну-агресора компенсувати всіх завданих збитків. Зовнішня політика України стане рішучою, системною, прогнозованою та відповідальною. Робота дипломатів буде націлена на зміцнення позицій України в світі, на формування та зміцнення безпеки нашої держави, просування економічних інтересів України у міжнародних відносинах та захист прав і звільнення громадян в разі необхідності, будь де, будь коли, будь якими засобами. Як Президент, укладатиму лише вигідні для країни угоди та захищатиму національні інтереси. Податки будуть знижені та справедливі. Економічні відносини та вигоди будуть відділені та захищені від політичного втручання інших держав. Головним пріоритетом влади стануть нові робочі місця та висока зарплата. Захист внутрішнього ринку дозволить просування українських товарів на нові вигідні ринки. Ми маємо виробляти та продавати найкращі літаки, кораблі, автомобілі, ракети, ліки, сонячні батареї, продукцію ІТ-сектору.

Я проти оподаткування грошей, які заробили наші громадяни, працюючи за кордоном. Потрібно забезпечити легальне надходження, гарантоване збереження цих коштів та надати пільги для вкладання цих грошей в економіку України. Створити пріоритетні умови для розвитку вітчизняного виробництва та вільного підприємництва. Гарантувати доступні кредити для малого та середнього бізнесу, справедливі умови для розвитку фермерства, садівництва та сільського господарства. Розвивати інноваційні технології, власне виробництво та індустріалізацію. Ліквідувати монополії у сфері енергетики та надання житлово-комунальних послуг. Власність кожного буде захищена. Ми запровадимо «податкові канікули» для українських підприємств, які впроваджують інноваційні, екологічні, енергозберігаючі проекти. Видобуток власного газу маємо збільшити, паралельно переходячи на відновлювані джерела. Ціни та тарифи для людей зменшаться. Буде створений жорсткий контроль держави за банками із захистом вкладів людей і доступними для громадян і підприємців кредитами на рівні європейських банків в 2-3 %. Правоохоронні органи: МВС, ГПУ, СБУ та Національна поліція будуть позбавлені впливу на економіку і займатимуться своїми безпосередніми функціями по захисту конституційного ладу, особистої безпеки громадян та їх гідності.

Земля – найбільша цінність України. Землею можуть володіти тільки громадяни України. Вимагатиму прийняти закон про номінальну вартість землі, про обмеження нижньої граничної ціни за яку може бути продана українська земля: від 50 до 100 тисяч дол. США за 1 га. Земля продаватися зможе лише через Земельний банк України , але не нижче цієї нижньої вартості. Тоді всі наші селяни стануть заможними. Зможуть брати кредити під землю, для розвитку, ведення господарства , бізнесу, навчання дітей, тощо. Земля – наш основний інструмент, який допоможе зробити українців заможними.

Громадянством України маємо дорожити. Людина, яка набула додаткове, інше, громадянство, має терміново повідомити владу. Вона позбавляється прав займати державні посади, обирати чи бути обираними в будь-які представницькі органи.

Неповідомлення про набуття подвійного громадянства є кримінальним злочином і каратиметься по закону. Громадяни інших держав не зможуть займати виконавчі посади та виконувати функцій держави Україна. Громадяни України вимушено переміщені з Криму та Донбасу мають відчути переваги свого вибору. Ці люди обрали Україну і країна має пам’ятати про них і дбати. Для цього потрібно забезпечити їх права та фінансувати програми із створення і розвитку бізнесу для вимушено переміщених осіб. Ми маємо забезпечити на рівні найкращих міжнародних стандартів права і свободи національних громад, які мешкають в Україні.

Діти мають жити в екологічно чистому середовищі, а держава захищати екологію та ефективно використовувати природні ресурси, для цього маємо зупинити знищення лісів, озер та річок. Запровадити кримінальну відповідальність за забруднення і знищення навколишнього середовища.

- Заборонити безконтрольний експорт ресурсів з країни - руди, лісу-кругляку, газу власного видобутку, бурштину та інших корисних копалин. Це спільне багатство, і має використовуватися ефективно та приносити користь кожному громадянину безпосередньо. Від використання природніх ресурсів та корисних копалин, кожен громадянин України має раз в рік отримувати свою частину від прибутку. - Запровадити економічні та соціальні стимули для 100%сортування та переробки відходів. Побудувати сміття-переробні комплекси та розробити стратегію, яка призведе до закриття всіх сміттєзвалищ.

Як майбутній Президент України, забезпечу конституційне право на безкоштовну і доступну медицину та освіту. Основна моя задача, як Президента України, це збільшення тривалості життя громадян, зменшення дитячої смертність, збільшення народжуваність, покращити демографічну ситуацію в країні. Держава має фінансувати, заохочувати, та підтримувати народження дітей, допомагати сім’ям в забезпечені виховування нових громадян України. Для цього необхідно підвищити рівень соціальної та фінансової допомоги родинам при народженні дитини. Розширити пільги для багатодітних сімей. Встановити додаткові виплати на утримання дітей. Забезпечити обов’язкове безплатне годування всіх дітей в школах та дитсадках. Конституційне право на безкоштовну медицину, буде досягнуто через запровадження обов’язкового державного медичного страхування. Дітям, пенсіонерам та соціальним верствам населення безплатні страхові полюси надаватиме та оплачуватиме держава. Медицина та освіта мають забезпечуватися 100% фінансуванням всіх містах та селах.

Вчителі та лікарі будуть отримувати зарплату не менше 30-40 тис. грн.

Вірю, що об’єднавшись, всі патріотичні сили України, чесні, активні, свідомі громадяни, мають взяти на себе відповідальність за долю країни, за економіку, за людей, зможуть відновити керованість держави, необхідної для розробки і втілення повноцінних, вагомих проектів майбутнього. Українці мають знати історію, берегти свою мову і традиції, але пишатися маємо високими зарплатами та стандартами життя всіх своїх громадян, сьогоднішніми досягненнями у високих технологіях, корабеле - , ракето – та літакобудуванні, наукових та космічних дослідженнях.

Нас об’єднає спільне успішне майбутнє. Гарантую , що всі, хто працює на державу, – військові, поліцейські, медики, освітяни, науковці, робітники, селяни, шахтарі, державні службовці – матимуть повагу і отримають велику зарплату, пенсіонери – справедливу пенсію і пошану, чесний бізнес – вдячність і справедливі податки.

Іду в Президенти України, щоб стати справжнім гарантом Конституції України, гарантом прав, свобод, безпеки й справедливості кожного громадянина України, незалежно від його віри, політичних вподобань та національності. Україна у нас одна. Ми всі її громадяни і маємо бути її патріотами. А Президент України має бути чесною, порядною людиною, патріотом України і слугою народу. Я вірю в це.

Ми переможемо. З нами Бог.