​Передвиборна програма Олександра Ващенка

Передвиборна програма кандидата в Президенти України Олександра Ващенка

«Шлях до нової України»

Я – українець. Народжений в Україні на Сумщині. Маю власне бачення майбутнього України і пропозицію для Українського народу. Україна стане державою реального, а не декларативного народовладдя.

Наш шлях в майбутнє - це свій український особливий шлях гідності та свободи, розвитку та процвітання. Так буде, коли на чолі держави стане гідний Провідник. Він прийде, щоб виконати своє призначення - об’єднати народ Вірою, надихнути Волею та подбати про справжню народну основу Влади.

Сучасний шлях України – це шлях до Народної Республіки

Треба зцілити саму систему влади. Не розподіляти її знову між депутатами та чиновниками, а вибудувати повноцінну політичну систему Української Народної Республіки. Це буде система народного повновладдя, яка базується на український політичний нації, розвинутому громадянському суспільстві та суверенній демократичній держава.

Тому я виступаю за Народну Республіку, яка поєднуватиме сильну націю – сильне суспільство – сильну державу.

Перший крок у державному будівництві - прийняття Декларації верховенства прав Українського народу. Ця Декларація буде слугувати правовою основою для розробки нової Конституції України.

Я – за створення Народного трибуналу, який розглядатиме злочини проти Української Держави, Українського Народу та корупційні діяння високопосадовців. Врешті-решт, злочинці повинні сидіти у тюрмах, а не у владних кабінетах. Без цього корупцію не подолати.

Істинна Демократія – це шлях «народної волі до кращої долі»

Саме такий шлях нам відкрила Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. Саме таку волю одностайно підтвердив Український народ на всенародному референдумі 1 грудня 1991-го.

Однак, народні депутати, ухваливши в 1996-му році Конституцію України «законсервували» радянську республіку та фактично «відсікли» владу від народного контролю. В такій державі «верховна зрада» все вирішує за народ, не залишаючи за ним можливості що небудь змінити навіть через всеукраїнський референдум.

Конституційні зміни 2004 р. ще більше «відсікли» народ від влади, запровадивши пародію на «партійно-демократичну» політичну систему. Її хижа природа – «відібрати і поділити». Відібрати у всіх, аби поділити між своїми – депутатами та іншими можновладцями. Така держава не здатна примножувати, тим більше – творити нову історію та нове майбутнє для Народу.

Першочергові кроки на стратегічному шляху

У разі отримання довіри з боку Українського Народу, як новобраний Президент

СПРИЯТИМУ:

Постійному розширенню простору реальної свободи та життєвих можливостей людини. Заради цього забезпечу підвищення мінімальної зарплати та пенсії до реального прожиткового рівня.

Створенню публічних фондів суспільного розвитку та ресурсної підтримки громадянських ініціатив.

Максимальному залученню еліти української нації, знань і досвіду української інтелігенції, всіх мудрих та патріотично налаштованих громадян до безпосередньої участі в управлінні суспільством і державою.

Позбавленню органів державної влади і місцевого самоврядування руйнівного впливу з боку олігархів та партійних кланів, як фундаментальної причини корупції в Україні.

Завершенню політичної люстрації, що дозволить зламати хребта корупції.

Запровадженню виборності Генерального Прокурора України і суддів всіх інстанцій, включно з Верховним, Вищим господарським, Конституційним та апеляційними судами, а також прозорого механізму їх відкликання за народною ініціативою.

Законодавчому закріпленню механізмів народного контролю за діяльністю силових структур, проведення громадських експертиз управлінських рішень та бюджетних витрат органів державної влади та місцевого самоврядування.

Зняттю недоторканості. Розпочну з себе, як Президента, доведу справу до зняття недоторканості з народних депутатів України.

ДОМАГАТИМУСЬ:

Розробки, затвердження та реалізації Національної програми «Українська родина», яка буде спрямована на підтримку духовно і фізично здорової, повноцінної і матеріально забезпеченої та соціально захищеної сім'ї.

Реформування системи охорони здоров’я, як мало ефективної, через поєднання сучасних технологій з механізмами страхування, які зроблять медицину якісною та доступною.

Перезавантаження дошкільної і шкільної освіти. Держава і суспільство змінять своє ставлення до вчителів та вихователів. Учитель – головна фігура у будь-якому суспільстві, яке прагне розвитку та процвітання. Тому він отримає все необхідне для професійного розвитку та достойного життя.

Формування національної інтерактивної дистанційної мережі сучасної неперервної освіти населення, центрів соціальної адаптації, реабілітації та професійної перепідготовки.

Створення єдиної інформаційно-сервісної системи працевлаштування населення та підтримки соціальної мобільності робочої сили.

Створення Національної мережі центрів молодіжної науково-технологічної творчості, культурно-креативних ініціатив, відбору кращих талантів, забезпечення їх стажування за кордоном та створення ресурсних можливостей для реалізації власних проектів в Україні.

Запровадження системи навчання військовослужбовців за програмою вищої чи спеціальної професійної освіти з правом наступного пільгового зарахування у відповідні навчальні заклади за бюджетний рахунок. Українська армія повинна гартувати не лише фізично, але й готувати професійно за спеціальностями подвійного (військово-цивільного) призначення;

Розробки сучасної Національної програми «Житло». Будівництво житла за рахунок територіальних громад і залучених інвестицій з наступною здачею квартир в оренду. Передусім, це стосуватиметься молоді, молодих спеціалістів, ветеранів війни та інших пільгових категорій громадян.

ЗАБЕЗПЕЧУ:

Публічну інвентаризацію всіх видів ресурсів та власності в Україні.

Народний контроль над використанням землі та надр. Використання надр за всі роки приватизації буде уважно вивчено. Справедливі додаткові платежі від користування природними ресурсами, що належать Українському народу, будуть донараховані до державного бюджету.

Формування національного резерву родовищ та видобувних і переробних виробництв корисних копалин, що не підлягатимуть приватизації, а також прозору інвентаризацію ресурсів, що знаходяться в Державному резерві.

Реформування земельних відносин. Проведення повної інвентаризації з метою формування вичерпного реєстру прав власності на землю.

Жорсткий контроль за приватним фінансово-банківським сектором, що унеможливлював би втягування України в фінансово-кредитні кризи. Диференційоване оподаткування банківських доходів в залежності від їхнього характеру, спрямоване на стимулювання доступних кредитів та інвестицій у реальний сектор економіки.

Обмеження максимального розміру приватного володіння землею та промисловим капіталом.

Максимальне спрощення податкової системи.

Контроль за рівнем споживання високопосадовців та членів їх сімей.

Повернення Донбасу та Криму за можливістю мирним шляхом. Разом з цим Збройні Сили України буде кардинально зміцнено за рахунок вдосконалення контрактних принципів формування, нового сучасного озброєння та запровадження належного рівня соціального захисту військовослужбовців.

Реінтеграцію нині окупованих територій за простими правилами: всі винні у військових злочинах будуть покарані; всім, хто хоче жити в Росії і хто не вчинив злочинів проти України буде наданий час для вільного перетину кордону; цивільне населення житиме вільно без будь-яких санкцій.

Визначення статусу Криму після його деокупації, як особливої економічної зони, орієнтованої на «технології здоров’я», «зелені технології» та інтенсивний біотехнологічний розвиток.

ІНІЦІЮЮ:

Розробку Національної програми розвитку державної та муніципальної інфраструктури України.

Заборону на приватизацію чи знаходження в приватній власності об’єктів інженерної та соціальної інфраструктури міст і сіл. Такі об’єкти місцевого значення будуть знаходиться у власності відповідних територіальних громад, а національного – у загальнонародній власності.

Створення сектору народної економіки на основі сімейних підприємств та домогосподарств. Визначення статусу сімейного капіталу та пільгового оподаткування таких підприємств з нульовою ставкою у разі використання доходів на цілі власного розвитку.

Створення Національної програми розвитку малого і середнього підприємництва України, що стимулюватиме прискорену модернізацію та швидкий розвиток економіки.

Національну Програму розвитку аграрного сектору економіки України. Створення підприємств з пільговим оподаткуванням, спрямованих на соціально-економічний розвиток територій.

Створення державних інвестиційних банків для фінансування модернізації індустріального виробництва та інвестиційного розвитку інноваційного і культурно-креативного секторів.

Формування національної мережі зон інноваційного та культурно- креативного розвитку з особливим економічним статусом.

Нову енергетичну стратегію України, яка передбачатиме інтеграцію енергогенеруючих потужностей та енерготранспортуючих мереж, газо, нафто- і продуктопроводів України в єдине енергетичне поле країн ЕС.

ВІДСТОЮВАТИМУ:

Досягнення миру лише через перемогу з опорою на дипломатичну складову.

Зміцнення української політичної нації, до якою належать усі громадяни, що люблять Україну, поважають її мову та історію, готові жити чесною працею та захищати свою країну зі зброєю в руках.

Повну зміну політичної еліти демократичним шляхом через вибори.

Поєднання унітарності Держави Україна з послідовною політикою децентралізації та передачею повноважень та ресурсів до місцевого самоврядування.

В цивілізаційному плані - європейський вибір України, а в безпековому – вступ до НАТО.

По завершенню свого президентського терміну

ГАРАНТУЮ

ВІД ЗАХОДУ ДО СХОДУ СТАНЕ ВЛАДА НАРОДУ!