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Гройсман обвинил "Укргаздобычу" в срыве плана по добыче газа

Премьер также отметил, что необходимо развивать собственную добычу.

Гройсман обвинил "Укргаздобычу" в срыве плана по добыче газа
Владимир Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что "Укргаздобыча" фактически провалила утвержденный план по добыче газа до 2020 года.

Об этом он заявил на заседании правительства.

"Я крайне недоволен, что государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча" фактически провалила утвержденный план по добыче газа до 2020 года", - сказал премьер.

"Мы добыли в Украине (в 2018 году) с частными компаниями 21 млрд кубометров газа, но я крайне недоволен, что на самом деле, "Укргаздобыча" НАК "Нафтогаз Украины" фактически план по добыче газа, который мы здесь утвердили до 2020 года, фактически они его провалили. И это очень нас беспокоит сегодня и очень важно, этот вопрос исправить в ближайшие периоды, чтобы ситуация изменилась", - добавил Гройсман.

Он также отметил, что необходимо развивать собственную добычу, а в Украине много резервов, для полного обеспечения страны газом.

Напомним, в декабре 2016 года Кабмин утвердил концепцию развития газодобывающей отрасли до 2020 года, которая предусматривает цель достижения добычи природного газа в объеме 27,6 млрд кубометров вгод. При этом планировалось, что "Укргаздобыча" достигнет годовой добычи газа в 2018 году в объеме 16,5 млрд кубометров, в 2019 году - 18,2 млрд кубометров и в 2020 году - 20,1 млрд кубометров.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в 2018 году Украина увеличила добычу газа на 0,5%, или на 100 млн кубометров, до 20,9 млрд кубометров. В 2017 году Украина увеличила добычу газа на 4% до 20,8 млрд кубометров.

Ранее Гройсман говорил, что добычу газа нужно увеличивать на 1 млрд кубометров в год, чтобы "обеспечить независимость от любого импорта". Пока что потребности Украины в импорте газа превышают 10 млрд кубометров в год.

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Источник: "Украинские новости"
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