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​Кива внес залог за полицейского, арестованного после столкновения с С14 на Подоле

"Я глава профсоюза Министерства внутренних дел. Моя обязанность защищать полицейских".

​Кива внес залог за полицейского, арестованного после столкновения с С14 на Подоле
Фото: facebook.com/kivailya

Бывший сотрудник полиции, кандидат в президенты Илья Кива 13 февраля внес залог за полицейского Василия Мельникова, подозреваемого в избиении активиста националистической организации С14 возле Подольского районного отдела полиции в Киеве.

Об этом Кива сообщил в фейсбуке.

Сумма залога составила 115 тысяч гривен.

"Я офицер и я глава профсоюза Министерства внутренних дел. Моя обязанность защищать права полицейских. Я считаю, что суд должен разобраться, и если действительно офицер виновен, он должен понести наказание. Но до этого - презумпция невиновности и мы защищаем своих сотрудников", - сказал Илья Кива журналистам.

Он считает, что действиям полицейского, который несколько раз ударил ногой лежавшего на земле человека, можно найти объяснение. "А если бы кого-то убили? А если бы кого-то пырнули ножом? А если бы у этого человека была граната? Вот эти "если бы" могли стоить человеческой жизни", - сказал Кива.

Он заявил, что на месте Мельникова, возможно, действовал бы даже жестче.

Напомним, 9 февраля 2019 года в Киеве на Контрактовой площади проходил митинг кандидата в президенты Юлии Тимошенко. Группа активистов решили пикетировать мероприятие, так как они высокопоставленный член партии "Батькивщина" подозревается в причастности к покушению на Екатерину Гандзюк.

Киевская полиция перехватила группу националистов, которые шли на эту акцию. При них нашли несколько ножей, газовых баллончиков, стартовый пистолет, поэтому было принято решение доставить задержанных в участок.

По прошествии некоторого времени эти же молодые люди вместе с товарищами вновь пришли в Подольское управление полиции с требованиями вернуть изъятые у них вещи. Спустя некоторое время они попытались проникнуть в здание, устроив потасовку с полицейскими. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки.

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