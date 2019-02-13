Передвиборна програма Володимира Петрова

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА

кандидата на пост Президента України Петрова Володимира Володимировича

1. Право на щоденний безоплатний хліб кожному громадянину України.

2. Право на безкоштовний інтернет у конкретних щоденних і щомісячних лімітах кожному громадянину України.

3. Єдиний податок для IT- компаній – 15% від прибутку, незалежно від місця реєстрації.

4. Внесення змін до Кримінального кодексу України. Скасування кримінальної та адміністративної відповідальності за крадіжку харчових продуктів на суму до 1 000 гривень.

5. Ліквідація державного Пенсійного фонду.

6. Пришвидшена програма розвитку недержавних пенсійних фондів, у тому числі закордонних.

7. Ініціювання внесення змін до Конституції України щодо об'єднання Церкви та Держави.

8. Оголошення України православною державою.

9. Передача Православній Церкві України функцій міністерства соціальної політики.

10. Повне розформування системи органів міністерства внутрішніх справ.

11. Створення інституту цивільних суддів, які будуть виконувати функції працівників МВС.

12. Передача частини функцій з охорони громадського порядку воєнізованим структурам Мністерства оборони України.

13. Зобов'язання кожного громадянина проходити військову службу, вміти поводитися зі зброєю, вільно зберігати зброю в домашніх умовах і бути готовим використовувати її в інтересах захисту держави, громадської безпеки, свого життя, здоров'я, життя і здоров'я своїх близьких.

14. Державна програма перегляду підсумків приватизації 90-х років.

15. Реструктуризація пенітенціарної служби України.

16. Через дипломатичні, політичні та інші дії повернення Україні споконвічних територій, які зараз належать Польщі, Білорусії, Росії, Румунії, Угорщині.

17. Створення державної програми розвитку мирного атома.

18. Заборона на продаж землі нерезидентам України.

19. Заборона на продаж понад 100 га землі резидентам України. Примусова націоналізація понаднормових земель.