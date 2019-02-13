Передвиборна програма Сергія Носенка

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА

кандидата на пост Президента України НОСЕНКА Сергія Михайловича

СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ

Аби збудувати сучасну візію України не потрібно жодних історичних аргументів, опори на факти 100-річної давнини, літописи тощо. Темп прогресу дозволяє поставити перед собою та перед країною будь-яке завдання та досягати будь-яких цілей.

Саме Президент України повинен започаткувати новий громадський дискурс.

ПРІОРИТЕТ СВОБОДИ

Основною нової політичної ідеології країни має стати принцип економічної та особистої свободи, відкритих можливостей та чесної конкуренції.

Кожен громадянин України повинен відчути всі переваги розбудови бізнесу або роботи у власній країні. Я не визнаю патерналістських підходів, ніколи не сподівався на державу і закликаю до об’єднання однодумців, які цінують особисту свободу понад усе.

ВІЙНА, АРМІЯ ТА БЕЗПЕКА

Україна не визнає анексію території Автономної Республіки Крим та вважає окупованими частини територій Донецької та Луганської областей. Повернення цих територій буде довготривалим інтеграційним проектом. Участь у відбудові зруйнованої інфраструктури регіонів повинні взяти держави, що гарантували територіальну цілісність України відповідно до Будапештського меморандуму.

Безпеку громадян України, що проживають на території України, можуть гарантувати тільки Збройні сили України.

Основою потужної армії можуть стати тільки професійні військові. Армія має бути виключно контрактною, примусовий призов повинен бути скасований. Всі інші громадяни мають бути залученими до програм територіальної оборони.

Я виступаю за право на вільне володіння окремими видами вогнепальної зброї для громадян України. Українці повинні мати можливість захищати себе, своїх рідних та своє майно.

Я впевнений, що потужна професійна армія та право на зброю серед цивільного населення за кілька років приведуть до тектонічних змін у свідомості людей та перетворять їх із населення у справжніх свідомих громадян.

Будь-яка військова агресія проти України, де хоча б кожен другий дорослий громадянин матиме зброю, буде приречена.

МІЖНАРОДНИЙ СТАТУС УКРАЇНИ

Економічний суверенітет повинен стати основою національної політики. Саме економічні інтереси України мають бути головним пріоритетом влади. Заради досягнення економічних цілей Україні влада повинна бути готовою як ініціювати міжнародні проекти та процеси, приєднуватись до міжнародних угод, договорів, спеціальних економічних зон, так і відмовлятись від всього цього, якщо проект є невигідним, та не піддаватись жодному тиску, окрім тиску власних виборців. В тому числі мова йде про інтеграцію до ЄС.

Я не вірю в «історичні» та вічні зобов’язання, дотримуюсь лише такого принципу, що держава має і повинна приймати будь-які рішення виключно на базі економічних моделей та розрахунків.

Я є прибічником обмеження співпраці із МВФ. Вважаю, що гроші, які були залучені раніше, використані неефективно, а існуючи договори щодо управління боргами обмежують економічний розвиток держави.

БОРОТЬБА ІЗ КОРУПЦІЄЮ ТА ВІЛЬНА ЕКОНОМІКА

Економічний суверенітет будується виключно на фундаменті потужної економіки самої України.

Боротьба із корупцією повинна проводитись виключно інституційними та економічними шляхами. Збільшення кількості прокурорів перетворює Україну на поліцейську, а не вільну державу, та не дає реального антикорупційного ефекту.

Єдиним ефективним способом боротьби із корупцією є ліквідація умов, за яких корупція процвітає – тобто державних монополій, чиновників із імператорськими повноваженнями, наявність сотень тисяч форм бланків та звітів, безкінечних бюрократів із перервою на обід та приймальними днями.

Максимально можлива кількість державних регуляторів (національні комісії, комітети і т.п.) повинні бути ліквідовані протягом 3-6 місяців. Контрольні повноваження держструктур повинні бути максимально обмежені, але при цьому відповідальність бізнесу за дотримання законів і стандартів - посилена.

Кожний чиновник має нести персональну відповідальність за рішення, які приймає, за обґрунтованість і законність проведення перевірок.

Силові структури повинні бути позбавлені повноважень у економічній сфері, в першу чергу таких, що дають можливість блокувати діяльність підприємств. Всі питання щодо економічної діяльності підприємств можуть розглядатись тільки з точки зору сплати податків і виключно у судовому порядку.

Наступним кроком стане введення базового інституту аудиторів в систему взаємовідносин між бізнесом і державними органами.

Система оподаткування повинна бути максимально спрощена, всі податкові та митні ставки уніфіковані.

Податок, що формує найбільше корупційне навантаження у державі – ПДВ – винен бути скасований, замінений на прозорий – податок із продажів.

Ліквідація штучних державних монополій, примусове розділення сировинних і енергетичних монополій і формування відкритого ринку в сфері комунальних послуг створить реальні передумови для зниження тарифів та істотного покращення якості послуг, у тому числі комунальних.

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення повинен бути негайно скасований, права громадян-власників земельних паїв на розпорядження майном на власний розсуд – відновлені.

Зняття всіх обмежень на приватизацію державних підприємств в Україні звільнить державу від тяжкого корупційного ярма, знищить цілі провладні клани, що паразитують на державному бюджеті.

ПРИВАТИЗАЦІЯ ТА ІНВЕСТИЦІЇ, ЗАХИСТ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ

Інвестиції є єдиним реальним інструментом економічного зростання. Саме на їх залучення та підтримку мають бути спрямовані всі зусилля влади.

Незважаючи на важливість участі іноземного бізнесу в приватизації в Україні пріоритет в приватизації державної власності повинні отримувати українські або компанії, частиною яких володіють українські громадяни.

Держава повинна зробити все можливе для посилення внутрішнього попиту на товари та послуги, стимулювати кредитування населення, вдати гроші у економіку. Зараз головні зусилля регуляторів спрямовані у протилежний бік, що гальмує економічний розвиток та протирічить логіці прогресу та розвитку.

Інвестиції - внутрішні і іноземні, які отримає Україна в рамках проведення приватизації повинні бути звільнені від будь-яких податків.

Дивіденди в Україні не повинні оподатковуватись. Я підтримую введення податку до виведений капітал.

Виступаю за створення фондового ринку шляхом залучення коштів українських громадян в акції національних компаній та податкові пільги для інвестицій на фондовому ринку України.

Після скасування мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення земля в Україні повинна стати інвестиційним інструментом, джерелом забезпечення достойного життя сільського населення та рушійною силою розвитку сільських територій.

Головним об'єктом інвестицій з боку держави повинна стати інфраструктура. В першу чергу – дороги, аеропорти в Україні.

Недоторканність приватної власності в Україні - основа економічної ідеології.

СУЧАСНА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

Можливості держави у соціальних проектах прямо залежать від економічних успіхів – і це повинен усвідомити кожен громадянин.

Я відстоюю монетизацію всіх пільг, які держава надає громадянам та перехід до накопичувальної системи пенсійного забезпечення.

Реформа медицини – це введення загальнообов'язкового медичного страхування. Безкоштовної медицини не існує і існувати не може. На законодавчому рівні буде визначено перелік категорій громадян, страхування яких забезпечує держава, та перелік послуг, які у критичній ситуації може отримати людина, яка потребує невідкладної допомоги незалежно від її страхового статусу.

ЕКОНОМІЧНА ПЕРЕМОГА У ВІЙНІ

Перемоги у війні можна досягти тільки економічними шляхами. Зростання економіки дозволить мати найсучаснішу зброю, зробить престижною службу в українській армії та дозволить виграти у конкуренції та думки та мрії людей, що опинились на тимчасово окупованих територіях.

Економічне зростання України, сучасна інфраструктура для життя, роботи та розвитку особистості, високі доходи громадян стануть магнітами для молоді з окупованих територій. У питаннях Донбасу та Криму головне – зробити так, аби люди свідомо та вільно обирали Україну як країну, де вони хочуть жити.

На Україну треба дивитись як на країну, яку ми залишимо своїм дітям, а не та місце, де жили наші батьки.

Я проти будь-яких спекуляцій минулим, історією, релігійними питаннями, культурною різницею між громадянами, що живуть в Україні і вважаю тих, хто це робить відкритими ворогами нашого спільного майбутнього.